Kommentar: Fußball great again

Es war nur ein Freundschaftsspiel. Und deshalb wird man schon bald nicht mehr davon sprechen, dass Spanien in Frankreich zwei Mal vom Videoschiedsrichter profitierte und auch deshalb mit 2:0 gewann.

Drei Mal hatte der deutsche Schiedsrichter bei der Länderspielpremiere Kontakt zu seinem Videoassistenten. In einem Fall wurde Zwayer bestätigt, zwei mal wurde er eines Besseren belehrt. Und das in jeweils nicht einmal 30 Sekunden. Die Zeit ist reif, diese Technik einzuführen. Denn bei den „großen“ Spielen geht es um Millionen von Euro, da muss größtmögliche Gerechtigkeit herrschen. Man kann auch von Fairness sprechen. Wenn ein Team schon absteigt, dann soll es zu schlecht für die Liga sein und soll nicht an schlechten Schiedsrichtern scheitern. Wer Meister werden will, darf keinen „Meister-Bonus“ erhalten, er muss einfach der Beste sein.

Ängste, dass sich Spiele unheimlich in die Länge ziehen werden, sind übertrieben. Wenn es in St. Denis um etwas gegangen wäre, hätten die Diskussionen zwischen aufgebrachten Spielern und dem Schiedsrichter sicherlich länger gedauert. Der Videobeweis macht den Fußball nicht kaputt, er macht Fußball great again.

Der erste Härtetest gelingt Videoschiedsrichter korrigiert zwei wichtige Entscheidungen Beim Länderspiel Frankreich gegen Spanien waren die Gastgeber zwei Mal die „Dummen". Trotzdem sind sie zufrieden.