Kommentar: GM vollzieht Kehrtwende

Vorbei die Zeiten, in denen General Motors (GM) sich mit Toyota und Volkswagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferte um den Titel des weltgrößten Autobauers. Mit dem geplanten Verkauf des verlustreichen Europa-Geschäfts vollzieht die GM-Führung eine radikale Kehrtwende: weg von schierer Größe hin zu größerer Profitabilität. Zuletzt hatte sich der Automobil-Riese aus Detroit schon aus Russland und Indonesien zurückgezogen und die Autoproduktion in Australien beendet, weil er dort keine auskömmlichen Renditen einfahren konnte.

Natürlich ist es riskant, sich mit dem Verkauf von Opel und Vauxhall aus dem bedeutenden europäischen Markt zurückzuziehen. Aber offenbar ist GM-Vorstandschefin Marry Barra bereit, dieses Risiko einzugehen, wenn sie damit dem Aktienkurs Auftrieb geben kann, der sich immer noch weit unter der 41-Dollar-Marke bewegt, bei der Barra im Jahr 2014 das GM-Steuer übernahm.

Lange Zeit haben die Verantwortlichen bei GM argumentiert, dass der US-Konzern Opel für die Entwicklung von Kompakt- und Mittelklasse-Wagen brauche, die auch in den USA und Asien verkauft würden. Das war ein Grund, warum General Motors 2009 den Verkauf von Opel an den Zulieferer Magna abblies. Aber SUVs haben kleineren Automodellen längst den Rang abgelaufen. Hinzu kommt, dass die in der EU verschärfte Abgas-Regulierung die hiesigen Fahrzeuge verteuern, so dass diese in anderen Märkten noch schwerer zu verkaufen sind.

Darüber hinaus hat GM bei der Entwicklung kleiner Modelle sowohl mit seinen chinesischen als auch koreanischen Partnern inzwischen eine gute Alternative zu Opel und dessen vergleichsweise hohen Personalkosten gefunden. Zusammen mit „Shanghai Automotive Industry Corp.“ sind die Amerikaner gerade dabei, eine besonders preisgünstige Modell-Linie zu entwickeln, die von 2019 an nicht nur in den Wachstumsmärkten Asiens, sondern auch Lateinamerikas Abnehmer finden soll. Und zusammen mit ihren Kollegen im südkoreanischen Entwicklungszentrum, das von Daewoo Motor übernommen wurde, haben die GM-Ingenieure die neue Elektro-Limousine „Chevy Bolt“ auf den Weg gebracht, die seit Jahresbeginn in den USA bei den Händlern zum Verkauf steht.

All diese Entwicklungen werden Barra die Entscheidung erleichtert haben, das Europa-Geschäft zu verkaufen und damit den bisherigen Anspruch von General Motors aufzugeben, „Global Motors“ zu sein. Seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump – dem Barra in einem Berater-Gremium bei ökonomischen Fragen zur Seite steht – ist der Anspruch auf globale Präsenz ohnehin nicht mehr en vogue. „America First“ ist das Gebot der Stunde, das auch die GM-Führung befolgt: Mehr als eine Milliarde Dollar hat Barra versprochen, in die US-Produktion zu investieren. Das Geld aus dem Verkauf von Opel und Vauxhall kann sie da gut gebrauchen.

