Kommentar: Gabriel, Schulz – oder Nahles?

Seit dem rot-rot-grünen Treffen am vergangenen Dienstag stehen die Zeichen in der großen Koalition auf Trennung. Vor ein paar Wochen hatten Union und SPD noch angekündigt, einen gemeinsamen Kandidaten für das Bundespräsidentenamt zu nominieren. Jetzt scheint die SPD wieder Außenminister Frank-Walter Steinmeier und die Union Bundestagspräsident Norbert Lammert in Stellung bringen zu wollen. Beide gelten zwar als präsidiabel und tendenziell überparteilich, dennoch würden beide Parteien das Durchsetzen ihres Kandidaten natürlich jeweils als Sieg für ihr Lager feiern. Nach dem Motto: Wir haben uns durchgesetzt.

Dass SPD-Chef Gabriel am Wochenende erneut Steinmeiers Qualitäten angepriesen hat, könnte als Ermutigungssignal ans rot-rot-grüne Lager interpretiert werden. Aber es ist noch längst nicht ausgemacht, dass die SPD auch mit Gabriel als Kanzlerkandidat in einen solchen Lagerwahlkampf ziehen würde. Der Parteichef ist gerade bei der SPD-Linken unten durch. Wahrscheinlich war er nicht gut beraten, Wirtschaftsminister zu werden. In diesem Amt glaubte er zum Teil, liberale Positionen einnehmen zu müssen (Beispiel: Ceta), die in der SPD extrem unpopulär sind.

Vielen Genossen wäre EU-Parlamentspräsident Martin Schulz als Spitzenkandidat deutlich lieber. Er ist kämpferischer als Gabriel und steht vor allem weiter links. Er könnte sicher die Partei besser mobilisieren als der derzeitige SPD-Chef, der zwar ein begnadeter Rhetoriker ist, aber als zu wetterwendisch gilt. Ob Schulz aber auch über die Partei hinaus wirken kann, muss sehr bezweifelt werden. Wenn die breite Masse eines im Moment garantiert nicht will, dann ist es mehr Europa – für das aber Schulz eindeutig steht.

Der EU-Politiker ist zudem auch kein Menschenfischer, wie das ein Gerhard Schröder oder Willy Brandt waren. Die ideale Person an der Spitze ist eine, die die eigene Partei ausreichend bindet, aber auch bis weit in die Mitte oder sogar ins gegnerische Lage wirkt, so wie es bei Gerhard Schröder und Angela Merkel in ihren Glanzzeiten der Fall war – oder etwa auch bei Petra Roth in Frankfurt.

Schulz aber wäre ein reiner Lagerkandidat, der zwar der eigenen Gruppe, aber nicht unbedingt den Menschen außerhalb gefällt. Da dies auch bei Gabriel nicht der Fall ist, dürften sich beide nicht viel geben. Der SPD-Chef, der mit dem Zugriff auf die Kandidatur vielleicht schon zu lange gezögert hat, um ihn noch ungefährdet zu bekommen, müsste wissen, dass seine Tage an der Parteispitze gezählt sind, wenn er erneut einem anderen den Vortritt lässt.

Sollten sich Gabriel und Schulz verkämpfen oder krachend scheitern, könnte – falls Olaf Scholz den sicheren Hamburger Hafen nicht verlassen will – die lachende Dritte Andrea Nahles heißen, die als Arbeitsministerin einem SPD-gemäßen Ressort vorsteht. Nahles hat zwar auch nicht unbedingt Charisma, aber seit ihren Zeiten als Juso-Chefin genug Kontakte und Seilschaften geknüpft, um an die Parteispitze zu gelangen. Ob sie allerdings die geeignete Kanzlerkandidatin für 2021 wäre, stünde wiederum auf einem anderen Blatt.

