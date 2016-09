Kommentar: Gebühren-Falle

Das war einmal das Vorzeigeprojekt der EU: der Wegfall der Roaming-Gebühren. Was haben wir da nicht alles an vollmundigen Versprechungen gehört: Endlich solle der Binnenmarkt umgesetzt werden. Die Zuschläge seien „unanständig“. Dann der Wortbruch: Zwei der führenden Mitglieder dieser Kommission müssen der Öffentlichkeit wortreich klarmachen, dass man lediglich für 90 Urlaubstage keine Roaming-Gebühren zahlen muss. Für die übrigen 275 aber schon. Nur vier Tage später kassiert nun ein erkennbar verärgerter Kommissionspräsident den Vorstoß wieder ein, blamiert seine beiden Kollegen bis auf die Knochen und hat noch nicht einmal einen neuen Vorschlag in der Tasche.

Das ist ein Stück aus dem Tollhaus, vor allem weil nun niemand weiß, was denn wie umgesetzt wird. Denn man steht nicht nur bei den Verbrauchern im Wort – und zwar jetzt noch mehr als vorher. Man hat ja auch den Telekommunikationsunternehmen Zusagen gegeben, dass diese nicht auf die lukrativen Zusatzeinnahmen verzichten müssen. Schließlich hatten die Provider damit gedroht, den Ausbau der Breitbandnetze zumindest zu verlangsamen – ein weiteres Prestige-Projekt Brüssels. Die EU-Zentrale sitzt somit zwischen allen Stühlen und darf vor allem eines nicht: Den ohnehin europaskeptischen Wähler zusätzlich verärgern.

Tatsächlich hat man in der Führungsetage der EU nämlich übersehen, dass nach jahrelangen Versprechen die Roamingkosten so etwas wie der Brot- oder Bierpreis der Gemeinschaft geworden sind. Billigeres Telefonieren und Surfen im Ausland – das war so etwas wie ein europäisches Projekt geworden, das zeigen sollte: Diese Gemeinschaft tut etwas für ihre Bürger – gegen die Großkonzerne. Dazu griff man massiver als sonst in keinem anderen Bereich in den Markt ein, diktiert seit Jahren von Brüssel aus die Preise, ohne freilich zu sehen, dass zahlreiche Provider längst mit Europa-Tarifen selbst in Vorleistung gegangen waren. Es wäre gut gewesen, diese Entwicklung in die laufende Preissenkungspolitik einzubeziehen. Doch jetzt, wo es ohnehin nur noch um wenige Cent an Zuschlägen geht, leistet sich die Kommission ein Tohuwabohu ohne Beispiel. Und riskiert noch dazu, eine bereits beschlossene Verordnung zu brechen. Der Verbraucher darf zumindest hoffen, am Ende als der Gewinner aus dieser Nummer hervorzugehen. Ein Beispiel für verlässliche und überlegte Politik ist das allerdings nicht.