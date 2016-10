Kommentar: Gefährlicher Irrweg

Weltweit macht sich ein neuer Protektionismus breit. US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump predigt die Abschottung der Vereinigten Staaten von den Welthandelströmen. Die Briten haben mit dem Brexit bereits Tatsachen geschaffen und die Türen für freien Handel zugeschlagen. In vielen EU-Ländern haben Populisten und Nationalisten Oberwasser, die mit Freihandel nichts am Hut haben, die im Gegenteil den Waren-, Kapital- und Arbeitskräfteaustausch blockieren wollen.

Sigmar Gabriels Motive dürften weniger grundsätzlicher Art sein. Der SPD-Chef weiß durchaus die Vorzüge einer liberalen Marktwirtschaft zu schätzen. Denn nur sie ermöglicht, einen Sozialstaat à la Bundesrepublik Deutschland zu finanzieren. Seine vermeintlichen Rettungsaktionen zielen einzig auf kurzfristige Effekte: Gabriel will sich im sozialdemokratischen Rennen um die Kanzlerkandidatur mit Martin Schulz in die Poleposition bringen und erhofft sich Rückenwind für die SPD bei der Bundestagswahl 2017. Dafür hat er sich im Fall Tengelmann komplett den Gewerkschaften ausgeliefert, auf deren Drängen und gegen jedweden wettbewerbsrechtlichen Sachverstand die Ministererlaubnis erteilt. Ähnlich populistisch will er die Aixtron-Rettung durch chinesische Investoren stoppen.

Mit diesen Entscheidungen hat sich der Bundeswirtschaftsminister in gefährliche Nähe zu diesen Ewiggestrigen begeben. Er sollte diesen Irrweg schnell korrigieren.