Kommentar: Geld ist nicht immer alles

Ein kleiner Preisvergleich gefällig? Stolze 30 Millionen Euro durfte der allmächtige Hamburger Vorstandschef Beiersdorfer in diesem Sommer in Hoffnungen auf bessere Zeiten stecken – während in Frankfurt abgesehen vielleicht von der einen oder anderen Leihgebühr nicht einmal deren drei ausgegeben wurden. Obwohl gleichzeitig eine deutlich höhere Summe aus Verkäufen in die eigene Kasse floss. Manchmal aber ist selbst im modernen Fußball Geld doch nicht alles. Das jedenfalls ließ der Freitagabend im Volkspark vermuten, und übrigens auch der Samstagnachmittag am Darmstädter Böllenfalltor, wo eine satt entlohnte VW-Betriebsmannschaft aus Wolfsburg von den hiesigen Underdogs auseinander montiert wurde.

Eigentlich sollte man meinen, Beiersdorfer und Co. hätten aus der nicht gerade glorreichen jüngeren Vergangenheit gelernt. Jetzt aber schippert dieser Hamburger Seelenverkäufer schon wieder dem Untergang entgegen, mit schwerer Schlagseite. Der desolate Auftritt gegen die Eintracht war eigentlich erschreckend – würde derlei Pleiten beim einst weithin geachteten Bundesliga-Dino nicht längst von den allermeisten Fußballfreunden außerhalb Hamburgs vielmehr mit Schadenfreude begleitet. Was man sich mit einer Mischung aus Großmannssucht und Misswirtschaft über Jahre verdient hat. Dabei gibt es im Moment einige gute Bundesliga-Beispiele, wie man aus vergleichsweise geringen Mitteln viel machen kann – da müsste Beiersdorfer nur mal bei dem Frankfurter Besuch vom Freitag nachfragen.

Eintracht Frankfurt Eintracht vs. Hamburg: Gelungene Rochade Eintracht-Trainer Kovac hat inzwischen viele personelle Möglichkeiten – und weiß sie zu nutzen. Da akzeptiert auch Kapitän Meier klaglos eine überraschende Nebenrolle. clearing