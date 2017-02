Kommentar: Gemurmelte Kritik an Zuständen in der Türkei verhallt ungehört

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Um Konflikte zu lösen, müsse man diese aus drei Perspektiven betrachten: der eigenen, der des Gegenübers und einem gemeinsamen Blick. Das empfiehlt Neu-Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seinem Buch „Flugschreiber“. Doch für die aktuellen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei eine gemeinsame rechtsstaatliche Lösung zu finden, erscheint derzeit ausgeschlossen.

Die Frage, ob der freiheitlich-demokratische Arm der Bundesrepublik stark genug ist, um die Türkei zurück auf den Pfad der Rechtsstaatlichkeit zu lenken, muss mit Nein beantwortet werden. Das unsägliche Flüchtlingsabkommen und die Angst vor der Reaktion der rund drei Millionen in Deutschland lebenden Türken schwächen die Kritik der Bundesregierung an den Zuständen in der Türkei zu einem kaum hörbaren Gemurmel ab.

Umso erschreckender ist, dass sich der autokratische Einfluss Erdogans längst bis nach Deutschland erstreckt. Kritische Stimmen wie der hessische Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel werden in türkischen Zeitungen als Nestbeschmutzer und Verräter gebrandmarkt. Während der türkische Ministerpräsident Yildirim in Oberhausen am Wochenende unverhohlen für ein brandgefährliches Verfassungsreferendum warb, hielten sich deutsche Politiker auffallend zurück, was Kritik an der Verhaftung des aus Flörsheim stammenden „Welt“-Journalisten Deniz Yücel anbelangt.

Dabei ist Yücels Inhaftierung ein weiterer Beleg dafür, dass die fortschreitende Gleichschaltung in der Türkei sich auch unmittelbar auf deutsche Medien und Staatsangehörige auswirkt. Gleich aus mehreren Gründen sind die Probleme der Türkei auch die Probleme der Bundesrepublik. Nicht nur ihre strategisch bedeutsame Lage macht die Türkei für Europa zum wichtigen Verhandlungspartner. Auch die in Deutschland lebenden Türken – und freilich auch viele Deutsche – erwarten eine klare Haltung der Bundesregierung zu den Vorgängen am Bosporus. Bericht Seite 3

mirco.overlaender@fnp.de