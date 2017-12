Kommentar: Grüne Schock, Schmerz – und Aufbruch?

Wer jetzt fragt, was eigentlich aus Cem Özdemir wird – der lässt alle die jauchzen und jubeln, die glauben, dass es in Parteien immer zuerst um Pöstchen und Posten und Karrieren geht und dann irgendwann vielleicht auch um Ideen und Konzepte und also um Politik.

An Özdemir, so viel ist sicher, ist Jamaika nicht gescheitert. Keiner hat sich mehr bemüht als er, keiner der Kanzlerin ihren Job leichter gemacht. Keinem war die Regierungs-Lust mehr anzuspüren – fast bis zur Peinlichkeitsgrenze manchmal, keinen trifft das Scheitern härter als ihn. Selbst nicht seine Partei.

Doch auch die hat es schwer erwischt – man merkt es nur noch nicht so richtig. Der Frust über die anderen und der Stolz auf die eigene Souveränität während der Sondierung hat den Parteitag in eine völlig ungrüne Harmonie-Session verkehrt. Seelenpflege war erst einmal wichtiger als Strategiediskurs.

Aber jetzt, wo der Schock sich gelegt hat und der wüsteste Schmerz sich verzieht, beginnt die Debatte. Wohin wollen die Grünen sich wenden – da sie statt drittstärkste Regierungspartei nun doch wieder nur kleinste von vier bis fünf Oppositionsfraktionen sein werden?

Es gibt Vorschläge. Özdemir sieht die Grünen als Adresse für Liberale, die mit der coolen Lindner-FDP fremdeln, Jürgen Trittin wirbt für Attacke von links auf Schwarz und Rot, in welchem Bündnis auch immer, und Robert Habeck setzt auf ein Angebot für „die progressive Mitte“. Man braucht ob dieser Widersprüchlichkeit keine Angst um die Grünen zu haben; seit ihrer Gründung leben sie mit diesen Diskrepanzen, mit dieser Inkonsistenz. Mal schlechter, mal besser.

Jetzt, wo der Aufbruch qua Regierungsbeteiligung ausfällt, müssen die Grünen ihn sich anders organisieren. Und Özdemir hat ihnen mit seinem Verzicht auf den Vorsitz einen idealen Start organisiert. Weil noch vor Habeck die junge Potsdamer Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock ihre Kandidatur erklärt hat, könnte die Wahl Ende Januar tatsächlich für eine Art Neubeginn stehen.

Allerdings müssten die Grünen dafür – teilweise zumindest – ihren Posten-Proporz für obsolet erklären. Das Frau-Mann-Schema ist und bleibt obligat; aber über den Links-Rechts-Fundi-Realo-Ausgleich könnten langsam auch die Älteren zumindest nachdenken. Zumal er – wie es aussieht – an der Fraktionsspitze ja perfekt gewahrt bleibt, mit Katrin Göring-Eckardt und Toni Hofreiter.

Aber es bleibt – Cem Özdemir. Gäbe es das Prädikat Parade-Grüner: Er hätte Chancen. Und außerdem der erste Außenminister mit türkischen Wurzeln werden können. So einen auf der Hinterbank zu haben, ist schön – aber, mit Özdemirs Augen gesehen, etwas zu viel Luxus für eine eher kleine Partei.

