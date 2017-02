Kommentar: Gute Aussichten für Deutschlands Wintersportler

Es ist ja irgendwie ein Jammer, dass Olympische Spiele nur alle vier Jahre ausgetragen werden. Was wäre das für ein deutsches Wintermärchen! Aber so ist das nun einmal mit dem olympischen Zyklus, und deshalb treffen sich all’ die Schneekönige und Eisköniginnen der Sportwelt erst nächsten Februar im fernen Südkorea und nicht schon in diesen Tagen. Eine Garantie auf Fortsetzungen der aktuellen Erfolgsgeschichten 2018 in Pyeongchang gibt es nicht. Nicht nur die Festspiele der Laura Dahlmeier aber geben ihr und den anderen Hoffnungsträgern hierzulande viel Zuversicht mit auf den weiten Weg, dass es dort besser laufen möge als im tristen Sotschi.

Die Russland-Reise 2014 war für fast die ganze deutsche Delegation rein sportlich eine ziemliche Enttäuschung. Auch wegen der Biathleten, die mit nur zwei silbernen Plaketten so schlecht abschnitten wie nie zuvor. Gerade die Skijäger tragen nun umso mehr zu einem bemerkenswerten Höhenflug bei. Es gibt aber auch noch andere Verbände, die zumindest den Anschluss wieder geschafft oder sich gar an die Weltspitze gesetzt haben.

Zum Beispiel die Bobfahrer mit ihrem Serien-Weltmeister Francesco Friedrich. Oder die Nordischen Kombinierer, die in dieser Saison sagenhafte 18 von 19 Weltcuprennen gewonnen haben. Was sie nicht nur bei ihren anstehenden Titelkämpfen fortsetzen wollen, sondern eben auch nächstes Jahr im Zeichen der Ringe. Selbstläufer werden das nicht, und mit jedem Erfolg steigt nebenbei die Fallhöhe. Das aber hat auch noch Zeit. Fürs Erste kann man sich gerade über so gute Wintersport-Aussichten wie lange nicht mehr freuen.