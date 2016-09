Kommentar: Haub trägt die Hauptschuld

Seit fast zwei Jahren geht Tengelmann-Inhaber Karl-Erivan Haub mit dem Begriff der Zerschlagung hausieren, malt er desaströse Konsequenzen für Standorte und Beschäftigte an die Wand – für den Fall, dass die von ihm avisierte Übernahme der Supermarkt-Kette durch Edeka scheitern sollte. Am Freitag könnte es nun tatsächlich soweit sein. Und bevor der Aufsichtsrat um seinen Chef Haub dann darüber entscheidet, ob er den Daumen über das Familienunternehmen hebt oder senkt, lässt er es sich natürlich nicht nehmen, mit dem Finger auf die zu zeigen, die seiner Ansicht nach Schuld wären an der Misere vieler Arbeitnehmer: Das Bundeskartellamt, das die Übernahme vor anderthalb Jahren untersagte, sowie Konkurrent Rewe, der vor einem halben Jahr gegen die Minister-Erlaubnis von Sigmar Gabriel klagte und Recht bekam.

Das ist die Absicht, die hinter den Informationen steckt, die in den vergangenen Tagen an die Öffentlichkeit gedrungen sind und die vor Augen führen sollen, dass angesichts milliardenschwerer Verluste Haub keine Zeit mehr hat, auf den Ausgang des juristischen Kampfes zu warten, den Rewe angezettelt hat. Haub müsse jetzt die Reißleine ziehen, so die Message – und statt eines Schreckens ohne Ende für alle 16 000 Tengelmann-Beschäftigten ein Ende mit Schrecken einleiten für die 3000 bis 4000 Mitarbeiter, deren Filialen bei einer Zerschlagung keinen Käufer fänden. Das wären vor allem die in der Rhein/Ruhr-Region.

Wäre man sehr wohlwollend, könnte man Haub zugutehalten, dass er diese Jobs retten wollte, indem er das Unternehmen im Paket an einen einzelnen Wettbewerber verkaufen wollte. An Edeka eben – weil er nach seinen schlechten Erfahrungen mit Rewe beim Verkauf des Discounters Plus auf Rewe-Chef Caparros nicht mehr gut zu sprechen ist. Zugutehalten kann man Haub dabei auch, dass es bei einem Verkauf an Rewe die gleichen kartellrechtlichen Probleme gegeben hätte. Andererseits können weder Haub noch die Tengelmann-Beschäftigten Caparros verübeln, dass er die Übernahme durch Edeka torpediert hat. Er ist nun mal den eigenen Mitarbeitern verpflichtet und für die Misere von Tengelmann nicht verantwortlich zu machen. Zwar hat sich die wirtschaftliche Talfahrt des Familien-Unternehmens im Zuge des juristischen Hickhacks weiter beschleunigt, so dass inzwischen auch zuvor profitable Filialen Verluste schreiben. Aber zum einen hätte Haub nach dem Veto des Kartellamtes klar werden müssen, dass er sich mit Edeka auf ein langwieriges Abenteuer einlässt und deshalb gut beraten wäre, nach kartellrechtlich unbedenklichen Alternativen zu suchen. Zum anderen tragen er und der Rest der Eigentümer-Familie die Schuld am Niedergang des Traditionsunternehmens: Statt Tengelmann einen Konzeptwandel zu verordnen und dem Einzelhändler damit eine Perspektive zu bieten, haben sie das Geschäft immer weiter zurückgefahren. Zur Jahrtausendwende gab es bundesweit rund 1300 Kaiser’s- und Tengelmann-Märkte. Heute sind noch rund 430 Märkte übrig. Umso erstaunlicher mutet es da an, dass Haub seine Verkaufspläne damit begründete, Tengelmann sei zu klein, um allein zu überleben.