Kommentar: Heilsbringer gesucht

Wunder gibt es immer wieder: Mit diesem Lied schaffte die junge Katja Epstein beim Eurovision Song Contest 1970 in Amsterdam den Sprung aufs Treppchen und wurde überraschend Dritte. Es war der Start ihrer internationalen Karriere. Gleich drei Wunder in Folge feierte der SV Darmstadt mit seinem unglaublichen Durchmarsch aus der Dritten Liga hinauf in die Erstklassigkeit. Die Zeit der Wunder in diesem gallischen Dorf des deutschen Profifußballs endete allerdings im Sommer dieses Jahres.

Mit Cheftrainer Dirk Schuster ging der Vater des sportlichen Erfolges von Bord, wichtige Leistungsträger verließen des Mammons und der sportlichen Aussichten zuliebe den Club, und den Entscheidungsträgern des SV Darmstadt 98 um Präsident Rüdiger Frisch unterliefen zu viele Fehler. Norbert Meier als Schuster-Nachfolger war ebenso ein Fehlgriff wie der ebenfalls gefeuerte Sportdirektor Holger Fach, kaum einer der 14 neu verpflichteten Spieler hat sich bislang als eine Verstärkung erwiesen. Und so glauben nach acht Niederlagen in Serie und nur acht Punkten auf der Habenseite nur noch Berufsoptimisten an ein viertes Darmstädter Wunder: den Klassenerhalt.

Umso wichtiger wird es sein, dass sich Fritsch und seine Mitstreiter bei der Wahl des künftigen Cheftrainers keinen Fehler mehr erlauben. Stellt sich jetzt nur noch die Frage, welcher Fußball-Lehrer sich diesen undankbaren Job antun will und dafür auch geeignet ist. Bereit für eine fast unmögliche Mission, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Bundesliga-Unterhaus enden wird, wo für den SV Darmstadt 98 dann ein ganz schwieriger Neuaufbau ansteht.