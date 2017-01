Kommentar: Heißes Eisen anpacken

In der Tat, dieses Thema ist ein ganz heißes Eisen. Es geht um verpflichtende Fahrprüfungen für Senioren. Wer in die Unfallstatistiken schaut, kann eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass diese „Verpflichtung“ für autofahrende Senioren kommen muss. Ein wichtiger Grund: Während seit den 1990er Jahren die Zahl der Unfälle zurückgeht, steigen die Unfälle bei den über 65-Jährigen stetig an.

Dass die Politik dieses Thema zwar immer gerne kontrovers diskutiert, aber trotzdem regelmäßig folgenlos in einer Bürokratieschublade verschwinden lässt, mag dem gern zitierten demografischen Faktor geschuldet sein. Auch die Wähler werden nämlich immer älter. So waren bei der Bundestagswahl vor vier Jahren immerhin ein Drittel der Wähler über 60 Jahre. Und diese relevante Zielgruppe möchte natürlich keine Partei verprellen. Verständlich.

Trotzdem mahnen die Versicherer immer wieder freiwillige Fahrtests für Senioren an. Das ist zwar alles schön und gut. Bringt aber am Ende des Tages nicht viel. Es ist nämlich davon auszugehen, dass zu den Tests, die Autoclubs für die Senioren anbieten, zum großen Teil nur die betagten Autofahrer erscheinen, die annehmen, dass sie diesen ohne Probleme bestehen werden.

Die Senioren aber, die aus Erfahrung wissen, dass sie nicht mehr sattelfest hinter dem Steuer sind und möglicherweise schon einige „Beinaheunfälle“ glimpflich überstanden haben, werden um solche Tests einen großen Bogen machen. Wer möchte schon vom Fahrlehrer nach der Testfahrt hören, dass es besser wäre, er fährt künftig mit dem Taxi statt mit dem eigenen Auto. Insofern helfen freiwillige Tests nicht weiter, um das Problem in den Griff zu kriegen.

Dass sich viele Senioren gegen verpflichtende Tests sträuben, ist nachvollziehbar. Schließlich wollen sie auch im Alter weiter mobil bleiben und ihren Status als Autofahrer nicht verlieren. Und diesen Autofahrer-Status wollen nach Erhebungen des ADAC nicht einmal die Senioren aufgeben, die nur 1000 Kilometer im Jahr mit dem Auto fahren.

Doch für unsere betagten Autofahrer gibt es auch Licht am Ende des Tunnels. Und das ist die Technik. Die ist seit den 1980er Jahren in den Autos immer weiter fortgeschritten und erleichtert dem Fahrer die „Arbeit“ in seinem Gefährt. Erinnert sei hier beispielsweise an den Bremsassistenten. Und Verkehrsexperten rechnen bald auch mit dem Siegeszug des führerlosen Autos. Hier lenkt, schaltet, bremst und beschleunigt dann der Computer in der Karosse und nicht der Senior. Auch wenn die Technik dem Autofahrer das Leben immer leichter macht, sollten unsere heutigen Probleme auch heute gelöst werden. Und dazu gehört, dass die Politik das heiße Eisen der verpflichtenden Fahrprüfungen für Senioren endlich anpackt und nicht länger herumlaviert.

