Terrorgefahr und Abstiegsangst: Kommentar: Hoffnung, woher nehmen?

Es war in diesen Tagen vor Weihnachten, da bummelte die Tram der Linie 11 voll besetzt vom Ostbahnhof in Richtung Hauptbahnhof. Draußen war es diesig und kalt, drinnen schauten sich die Menschen nicht an, schnieften ein bisschen vor sich hin, guckten raus oder suchten verloren in der Leere ihrer Displays nach Erhellendem. Und dann saß da eine Gruppe Jungs. Vielleicht elf oder 12 Jahre alt. So gerade in dem Alter, in dem sie ihrer Umwelt eigentlich nur auf den Keks gehen.

Die vier blödelten rum, ein Wort gab das andere. Und sie prusteten und lachten. Einer von ihnen hatte so ein klingendes Lachen, das alle Fahrgäste plötzlich aufhorchen ließ. Sie konnten nicht anders. Sie mussten mitlachen, und dabei schauten sie sich an, nahmen ihre Kopfhörer ab, um das Lachen auch zu hören. Für diesen Moment, vielleicht für die nächsten Stunden sah die Welt all dieser Menschen ein wenig heller aus. Dieses Lachen war Hoffnung.

Hoffnung ist gerade Mangelware. Der Anschlag von Berlin lässt das Beben im Innern unserer Gesellschaft stärker werden. Die Erschütterung bringt unseren Sinn für die Wirklichkeit ins Wanken. In uns wächst schon lange ein Zweifel, der sich langsam durch alles frisst, was irgendwann einmal Geltung hatte. Und das hat nicht nur mit dem Gespenst des Terrors zu tun. Das Leben fühlt sich an wie ein ständiger Widerspruch: Alles ist offen, aber nichts von Bedeutung. Wie wir zusammenleben, wie wir uns auf Beziehungen einlassen, wie wir arbeiten, genießen, lernen. Wir wissen nicht mehr, was besteht und bleibt, was zerfällt und geht. Oder wie meine 73-jährige Schwiegermutter es neulich beim Abendessen formulierte: „Es ist alles zu schnell geworden, zu viel. Ich weiß es nicht.“

Dann, so formuliert es der Soziologe Heinz Bude, fühlen wir den Puls unserer Gesellschaft in Begriffen der Angst. Wir werden übermannt von dem „Gefühl der Überlebtheit der Ordnung“. Das endet in Fanatismus oder Resignation, sagt der Migrationsphilosoph Vilém Flusser, es endet im „Zweifel am Zweifel“. Nichts hat mehr Gültigkeit, die Wahrheit wird zur Moduliermasse von Demagogen, Extremisten und selbsternannten Experten und Beratern. Heute richtig, morgen falsch, eine Tyrannei der Optionen führt zu Rückzug oder Raserei, permanent.

Angst kann man nicht verbieten. Man kann sie auch nicht wegreden. Man muss sie im Dialog binden, aufnehmen, ihre Argumente verhandeln. Es gelingt, sie zu zerstreuen, wenn man vom Gesamtbild auf das Detail eingeht. Durch das Zerstreuen wird sie beherrschbar. In der Diskussion um die Gefährdung der Mittelschicht zeigt sich beispielsweise, in welchem Widerspruch die Abstiegsangst der Menschen zu ihrer tatsächlichen ökonomischen und sozialen Lebensstabilität steht. In der schlechterdings bereits etablierten Frage, ob mit den Flüchtlingen auch ein Mehr an Gefahr nach Deutschland gekommen ist, besteht die Chance, über echte Zahlen die Wahrnehmung gerade zu rücken.

Aber all das gelingt nur im Dialog. Keine Lösung verspricht ein Rückfall in die Konformität. Vielleicht sollte man Leute einmauern, die in diesen Tagen das Heil im verbrämt Nationalen proklamieren – aber Mauern, Grenzen, völkisches Gerede und Cowboy-Attitüden taugen nicht. Idealisierung von bunten Gesellschaften genauso wenig.

Wo soll die Hoffnung herkommen? Darauf habe ich keine Antwort. Aber ich finde, wir könnten bei uns anfangen. Bei den Jungs in der Tram. Bei den gelebten Beispielen des Miteinanders in der Familie, im Beruf oder im Ehrenamt. Wir müssen Treuhänder unserer Werte und unserer Gesprächskultur sein: kämpferisch, wenn der Populismus in Waffen steht, geduldig, wenn die Fortschritte Zeit brauchen, selbstsicher, wenn andere in uns Furcht säen.

