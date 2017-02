Kommentar: Imageschaden für Bausparkassen bleibt

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat schnell und klar entschieden: Zweck eines Bausparvertrages ist, durch Ansparen den Anspruch auf ein Bauspardarlehen zu erwerben – und sonst nichts. Wer lediglich Geld anlegen möchte, muss nach einer gewissen Schamfrist mit der Kündigung rechnen und diese auch hinnehmen.

Verbraucherschützer und Anwälte hatten, anders als nun der BGH, die Argumentation der Bausparkassen von Anfang an als fragwürdig kritisiert. In der Tat ist nicht einzusehen, warum die Kunden die Folgen der langjährigen Niedrigzinsen ausbaden sollen und nicht die Anbieter, die eine solche Entwicklung hätten einkalkulieren und sich dagegen absichern müssen. Sollten (was wenig wahrscheinlich ist) die Zinsen plötzlich stark steigen, würden sich viele der Kunden, die bisher ein Darlehen nicht – oder anderswo und günstiger – in Anspruch genommen haben, vermutlich anders entscheiden. Daher greift das Argument nicht, diese Kunden seien überhaupt nicht an einem Kredit interessiert. Dieser ist nur – zu den vor vielen Jahren vereinbarten Konditionen – zu teuer.

Auf der anderen Seite ist niemandem damit gedient, wenn ein Teil der Bauspar-Kunden lange Jahre hohe Zinsen einstreicht – und für den Rest am Ende gar nichts bleibt, weil der Anbieter in Schieflage gerät. Auch bei den Lebensversicherern hat der Gesetzgeber zulasten von Kunden eingegriffen, die aktuell Geld ausgezahlt bekommen, um nachfolgende Sparer-Generationen zu schützen. Allerdings bestand Pleite-Gefahr, wenn überhaupt, nur bei wenigen Unternehmen.

Einen faden Beigeschmack hinterlässt auch, dass viele Verträge einst von den Beratern der Banken und Sparkassen ausdrücklich als eine Art Sparplan-Ersatz verkauft worden waren, garniert mit dem Argument, bei Verzicht auf ein Darlehen gebe es Bonuszinsen extra oder sogar die Abschlussgebühr zurück. Hier wären auch Ansprüche gegen die jeweilige Verkäufer-Bank denkbar, doch stellt sich nach so vielen Jahren natürlich das Problem der Beweisbarkeit. Dabei hatte die Branche die Berater keineswegs gebremst – im Gegenteil: Lange Jahre hatte sie nämlich Mühe, ausreichend Einlagen einzusammeln, um die rege nachgefragten Bauspardarlehen refinanzieren zu können.

Allzu sehr über ihren Sieg vor Gericht freuen sollten sich die Bausparkassen nicht. Denn der Imageschaden durch die Kündigungen dürfte Kunden abschrecken und das Neugeschäft der Unternehmen auf Jahre hinaus belasten; daran kann kein Urteil etwas ändern.

Und trotz des hässlichen Streits über die Folgen der Niedrigzinsen sollte man festhalten: Wer ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen will, profitiert natürlich enorm von den aktuell günstigen Hypotheken-Darlehen und kann seine Schulden schneller abzahlen.

