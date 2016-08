Kommentar: Immer noch ein guter Satz

„Wir schaffen das“: Geben Sie, liebe Leser, mal auf Google diesen Satz ein. Es gibt wohl kaum ein politisches Symbol in Deutschland seit Willy Brandts Kniefall 1970 in Warschau, das wirkmächtiger war, ebenso umstritten wie für richtig empfunden. Auf den Tag ein Jahr ist es nun her, dass Angela Merkel in der Bundespressekonferenz diese deutsche Variation von Obamas 2008er Wahlkampf-slogan „Yes, we can“ äußerte. Dieser Satz sagte viel über die weltweit mit Bewunderung wahrgenommene Willkommenskultur in unserem Land aus und noch mehr über die in ihrer Herkunft begründete allumfassende Menschenfreundlichkeit der Bundeskanzlerin.

„Wir schaffen das“ ist auch in Zeiten des Niedergangs der Volksparteien und Erstarken neonationalistischer, von Überfremdungsangst getragener Bewegungen wie der AfD und sogar noch nach den Ausschreitungen in Köln und anderswo ein guter Satz. Wir sind ein leistungsfähiges Land, die Wirtschaft brummt, wir sind eine soziale Gesellschaft, in der auch Schwächere einen Platz haben, wir leben seit jeher auch gut vom Einkommensgefälle in der Welt, und wir haben eine Verantwortung auch für das, was im Nahen und Mittleren Osten passiert und für die Menschen, die dort vor Krieg und Terror fliehen.

„Wir schaffen das“ ist in vielerlei Hinsicht auch eher ein optimistisches Ziel als eine Realitätsbeschreibung. Denn in Sachen Integration von Flüchtlingen gibt es weiter enorme Defizite, die Bürokratie ist weiterhin überfordert, und der Wirtschaft wird es schwer gemacht, geeignete Mitarbeiter zu finden, und auch die vielen ehrenamtlichen Helfer bekommen zu wenig staatliche Unterstützung. Es wird verwaltet, aber nicht gestaltet. Und dass das Flüchtlingsproblem keines mehr ist, liegt weniger am politischen Handeln in Deutschland als am Verrat gemeinsamer Grundwerte durch in jeder Hinsicht überforderte EU-Freundesstaaten und daran, dass wir uns der Türkei vor die Füße geworfen haben.

„Wir schaffen das“ erlebe ich jeden Tag in Frankfurt, dieser für mich als Neubürger faszinierenden internationalen Stadt, in der Migranten, Flüchtlinge und hier Geborene ihre unterschiedlichen Kulturen leben, ohne dass dies eine Schwächung der Stadt bedeuten würde. Frankfurt ist das gelebte „Wir schaffen das“.

„Wir schaffen das“ hat auch für uns Journalisten viel verändert. Wir haben Merkels Satz verteidigt und sind dafür geprügelt worden. „Lügenpresse“-Vorwürfe und die öffentliche Diskussion über den Pressekodex, der die Stigmatisierung von Minderheiten verurteilt, haben zu einer Neuverortung des Journalismus geführt. Der Druck ist hoch, Herkunftsländer von Straftätern zu nennen, obwohl alle Statistiken belegen, dass die hohe Zahl an Migranten nicht zu einem relativen Anstieg der Straftaten geführt hat. Wir bei dieser Zeitung fühlen uns weiterhin dem Grundgesetz und in der Konsequenz auch dem Pressekodex verpflichtet und nennen die Herkunft von Straftätern nur, wenn diese in tatsächlichem Zusammenhang zur Tat steht.

„Wir schaffen das“ hat vielen Menschen Angst gemacht. Wie sollen wir das schaffen, fragen sie, ohne selber dauerhaft Verzicht oder Verlust erleben zu müssen. Sie haben Angst um das mit eigener Kraft Erarbeitete, Angst vor Fremdfühlen im eigenen Land, Angst vor importiertem Terror. Und empfinden Empörung über eine Angela Merkel, die unfähig erscheint, auf diese Ängste einzugehen, mit ihnen umzugehen, ja, sogar sie einfach nur wahrzunehmen. Die Sorgen der Menschen sind alle nachvollziehbar. Auch haben wir durch die IS-Anschläge in Europa viel von unserer Unbeschwertheit verloren. Aber eine wirkliche Niederlage wäre es, wenn wir deshalb unsere Freiheit aufgeben. Unser wichtigstes Schild gegen die Menschenfeinde in aller Welt, die nichts mehr fürchten, als dass sich unser aufgeklärtes, auf den einzelnen Menschen bezogenes Wertesystem durchsetzen könnte.

„Wir schaffen das“ bleibt eine schwierige Aufgabe. An diesem Ziel wird sich unsere Gesellschaft die nächsten Jahre, Jahrzehnte messen lassen. Es wurden viele Fehler gemacht, aber das Wichtigste ist, daraus zu lernen, und auch diejenigen mitzunehmen, die an diesen Satz nicht glauben. Dann wird „Wir schaffen das“ tatsächlich zu einem Symbol für unsere aufgeklärte Gesellschaft.

„Wir schaffen das“ war bei allem Wenn und Aber ein guter Satz. Arbeiten wir alle gemeinsam an diesem Ziel.

