Kommentar: In der Klemme

Man stelle sich vor, Angela Merkel hätte in der Phase der schärfsten Kritik an ihrer Flüchtlingspolitik beschlossen: Da frage ich doch jetzt mal das Volk, was es will. Und das Volk hätte sich mit, sagen wir, 52 zu 48 Prozent gegen ihren Kurs entschieden. Knapp – aber eben doch entschieden. Im Bundestag allerdings waren zuvor sicher 70 Prozent für den Humanität-vor-Abschottung-Kurs der Kanzlerin. Nun sind die Parlamentarier einigermaßen geschockt. Und ratlos. Und gleichzeitig froh, dass sie mit der Umsetzung des Volkswillens nichts zu tun haben. Bis eine Grenzen-zu-Gegnerin das Bundesverfassungsgericht anruft. Und Karlsruhe spricht: Der Bundestag muss sich positionieren. Raushalten gilt nicht.

Oh ja, die Abgeordneten säßen in der Klemme. Denn sie hätten sich zu entscheiden zwischen ihrem Gewissen – und dem Willen des Volkes. Präziser: dem seiner 52-Prozent-Hälfte. Wem das bekannt vorkommt: Genau! In exakt diesem Dilemma steckt gerade das Unterhaus des Vereinigten Königreichs. Der eigene Premier hat es mit der Brexit-Frage hineinmanövriert. Und ist nach der Antwort davongelaufen. Die Unterhäusler aber sind noch da.

Richtig verstanden – und angewendet – sind Plebiszite eine gute Ergänzung der parlamentarischen Demokratie. David Cameron aber hat das nicht begriffen. Im besseren Fall. Im schlimmeren hat er mutwillig die direkte Volksherrschaft auf die repräsentative gehetzt und gehofft, dass nichts Schlimmes passiert.

Irrtum – wie sich jetzt auf der Insel erweist. Wie auch immer die Parlamentarier entscheiden: Die Wähler werden sie verachten. Bleiben die Gewählten bei ihrer Überzeugung, wird man sie stur heißen, überheblich, ignorant und noch Ärgeres. Geben sie ihre Überzeugung aber auf, werden sie als Wendehälse geschmäht werden, mindestens. Und es wird ihnen nachgesagt werden – zumal in Großbritannien mit seinem The-Winner-Takes-It-All-Wahlsystem – ihr kleines bisschen Macht und ihre Diäten gälte ihnen mehr als ihre Grundsätze und ihr Gewissen zusammen.

Die Mütter und Väter des Grundgesetzes bestimmten die Bundesrepublik 1949 aus guten Gründen zu einer Demokratie, in der ein frei vom Volk bestimmtes Parlament die Entscheidungen trifft. Und ja: Man durfte eine gute Zeit lang glauben, dass im neuen und großen Deutschland die Demokratie kaum Feinde hat und ihr allenfalls Verdruss und Desinteresse gefährlich werden könnten. Und deshalb Elemente direkter Demokratie im Bund durchaus erwägen.

In London hat Cameron schlicht den ihm übertragenen Job verweigert: In der ältesten Demokratie die Regeln zu achten – die sie nicht einmal aufschreiben mussten, so sicher wähnten sie sich. In München aber schwärmt Horst Seehofer längst vom Cameron-Modell – und will es, neben die Obergrenze, in seinen Bayernplan schreiben. Als Wahlkampfschlager in „Wir-sind-das-Volk“-Gröler-Zeiten.

Man muss sich deshalb keine Sorgen machen. Aber man darf es für ausgesprochen unvernünftig halten. Mindestens.

