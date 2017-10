Gebührenfreiheit: Kommentar: In der Pflicht

Für Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Tarek Al-Wazir (Grüne) war es die frohe Botschaft des Jahres. Ab dem 1. August des nächsten Jahres wird Kindergartenbetreuung in Hessen für sechs Stunden am Tag gebührenfrei sein. Das heißt im Klartext: Mit Beginn des nächsten Kindergartenjahres werden also vom ersten bis dritten Jahr sechs Stunden unentgeltlich angeboten. Im Schnitt sparten die Eltern in den drei Kindergartenjahren rund 5000 Euro, rechnete Bouffier bei der Verkündigung der Beitragsfreiheit stolz vor.

Das ist die eine, die löbliche Seite der Medaille. Löblich deshalb, weil der kostenlose Kindergartenbesuch sozialpolitisch eine essenzielle Aufgabe ist. Kein Kind soll in Hessen auf den Platz in der Kita verzichten müssen, nur weil den Eltern das Geld fehlt, diesen zu bezahlen. In den Kindergärten werden nämlich die Grundlagen für die spätere schulische Entwicklung eines jeden Kindes gelegt. Das fängt beim Umgang mit der Sprache an und endet bei den vielbeschworenen sozialen Kompetenzen, die im späteren Leben ebenfalls besonders wichtig sind.

So weit, so gut. Auf der anderen Seite der Medaille steht natürlich auch die Frage: Wer soll für die Beitragsfreiheit in den hessischen Kindergärten geradestehen? Das dürfen bei allen hehren Versprechungen der Landesregierung nicht die Kommunen sein. Bis jetzt sind sie es aber, denn die aktuellen Kita-Gebühren decken in den Kommunen lediglich knapp 20 Prozent der realen Kosten, die für Kindergarten-Plätze anfallen.

Und jetzt kommen noch sechs „kostenlose“ Stunden täglich für die Städte und Gemeinden dazu, die durchfinanziert werden müssen. Die Gelder, die das Land für das „Projekt Beitragsfreiheit“ zur Verfügung stellt, reichen nicht, wie die Spitzenverbände der kommunalen Verbände vorrechnen.

Diese befürchten sogar, dass die Eltern am Ende gar nicht die großen, finanziellen Gewinner der kommenden Kita-Beitragsfreiheit sind, sondern auf anderen Wegen zur Kasse gebeten werden. Der Grund: Die Kommunen müssen die gestiegenen Kosten für ihre Kitas erwirtschaften. Das kann dann zum Beispiel über die Erhöhung der Grundsteuer passieren oder für den Wasserverbrauch ist plötzlich mehr zu zahlen.

Hier sollte die Landesregierung nicht den Eindruck entstehen lassen, sie beschließe etwas Richtiges und Notwendiges, aber die Kommunen sollten am Ende des Tages für die Wohltaten der Regierung die Zeche zahlen. Um hier nichts anbrennen zu lassen, sollten Bouffier & Co. finanziell nachbessern, auch wenn sie den „Betrieb“ von Kindergärten für keine ureigene Aufgabe des Landes halten, sondern in erster Linie die Kommunen in der Pflicht sehen.

