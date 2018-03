Kommentar: Israel - Berechtigte Kritik oder Antisemitimus?

Ob nun gut erfunden oder wahr: Heiko Maas (SPD) hat sich bei seiner Antrittsrede als Außenminister mit dem Satz, er sei wegen des Holocaust in die Politik gegangen, eine gute Vorlage für seine erste Israel-Reise gegeben.

Ob nun gut erfunden oder wahr: Heiko Maas (SPD) hat sich bei seiner Antrittsrede als Außenminister mit dem Satz, er sei wegen des Holocaust in die Politik gegangen, eine gute Vorlage für seine erste Israel-Reise gegeben. Sein Vorgänger Sigmar Gabriel hatte ja zuletzt etwas Stress mit Israels Premier Netanjahu. Der hatte ihn vor einem Jahr versetzt. Doch die Konfliktpunkte kann auch Maas nicht wegzaubern: Israel ist gegen das Atomabkommen mit dem Iran. Es glaubt, dass die Europäer inklusive Berlin die iranische Gefahr unterschätzen.

Zweiter Streitpunkt: Deutschland gehört zu denen, die befürchten, dass Israels Siedlungspolitik die Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern unrealistisch macht. Aber über all das sollte man unter Freunden reden können. Und das sind Deutschland und Israel selbstverständlich nach wie vor. Die Knesset-Erklärung von Kanzlerin Merkel von 2007, dass die Sicherheit Israels für Berlin Staatsräson sei, gilt noch immer. Der Judenstaat, dem wir wegen der Last unserer Nazi-Vergangenheit besonders verpflichtet sind, wird im Mai 70 Jahre alt. Bei aller berechtigten Kritik an Netanjahu sollte man die Verhältnismäßigkeit wahren. Israel fehlt für eine Friedenspolitik der Ansprechpartner bei den Palästinensern.

Es ist kaum bekannt, dass selbst die gemäßigte Abbas-Regierung Familien von Terroristen finanziell unterstützt – und damit Nachahmer motiviert. Ohne die Besatzung zu verharmlosen, ist sie nicht mit den Blutbädern zu vergleichen, die arabische Despoten und Terroristen anrichten. Wer hier keine Unterschiede macht und Israels Umgang mit den Palästinensern einen „Holocaust“ nennt, hat die Grenze zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus überschritten. Bei diesem Thema steht Berlin in der Pflicht: Es muss dem nicht nur klassisch „rechten“ sondern auch von arabischstämmigen Migranten kommenden Antisemitismus etwas entgegensetzen.

dieter.sattler@fnp.de Bericht Seite 3