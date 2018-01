Schwarz-Grün: Kommentar: Jetzt wird es schwieriger

Nach vier Jahren haben sich die meisten landespolitischen Beobachter daran gewöhnt, dass es in Hessen zwei sehr unterschiedliche Partner geschafft haben, harmonisch und konstruktiv gemeinsam zu regieren. Der CDU-Mann Volker Bouffier und der Grüne Tarek Al-Wazir müssen sich nicht mehr verbiegen, wenn sie sich ihren gegenseitigen Respekt beteuern. Auch gestern wieder, als der Ministerpräsident und sein Stellvertreter zum Jahresgespräch einluden, saßen zwei Männer vor der Journalistenschar, die sich keineswegs mehr spinnefeind sind, wie einst, als der Grüne noch einer der lautesten CDU-Widersacher auf der Oppositionsbank war.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Ganz im Gegenteil: Auf die Frage, ob beide denn hinter verschlossenen Türen auch mal streiten, beteuerte Al-Wazir, dass manchmal tatsächlich hart gerungen werde. Das darf man auch glauben, haben die Grünen doch viele ihrer Themen energisch vorangetrieben, wie zum Beispiel den Ausbau des Ökolandbaus, was nicht allen in der CDU immer leicht gefallen sein dürfte. Von Streit war jedoch keine Rede. Bouffier betont stattdessen immer wieder, dass es die Wähler leid seien, Politikern ständig beim Streiten zuzuschauen, womit er auch auf die schwierige Regierungsbildung in Berlin anspielte.

Als es dann aber so weit ging, dass Bouffier Al-Wazir mit Wahlkampfslogans der Grünen aushalf, fragte sich schon so mancher, wie es CDU und Grüne hinbekommen wollen, im Wahlkampf gegeneinander anzutreten, während sie auf der Regierungsbank weiterhin so einträchtig das Land steuern.

Doch gerade die jüngsten Umfrageergebnisse zwingen die Partner geradezu, sich bald deutlicher voneinander abzugrenzen, denn nach dem Hessen-Trend aus der vergangenen Woche hätte Schwarz-Grün keine Mehrheit mehr in Hessen. Nun ist es zwar noch lange hin bis zur Landtagswahl im Oktober. Da aber nicht anzunehmen ist, dass die AfD bis dahin von der Bildfläche verschwunden sein wird, kann die Regierungsbildung in Hessen ähnlich schwierig werden wie in Berlin. Und da sich Bouffier und sein SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel in tiefer Abneigung verbunden sind, könnte die FDP das Zünglein an der Waage werden.

Wenn in Hessen über ein Dreierbündnis verhandelt werden sollte, würden sich die Grünen ganz schnell wieder auf die Nähe zur SPD besinnen. Denn die Grünen möchten weiterregieren. Und die Liberalen haben nicht vergessen, wie schnell der einstige Koalitionspartner CDU sie hat fallen lassen, als klar war, dass es für eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition nicht reichen würde. Falls sich die FDP an die Seite der SPD stellen würde, stünden die Grünen vor einem Richtungswechsel, den viele an der Parteibasis herbeisehnen.

Bis zur Wahl wird es daher schwieriger werden für CDU und Grüne, ihr Verhältnis auszubalancieren. Für die Wähler verspricht das spannende Zeiten.

