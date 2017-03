Die SPD ist eine sonderbare Partei. Schamhaft verschweigt sie die "Agenda 2010" von Ex-Kanzler Gerhard Schröder, die Deutschland vom kranken Mann Europas zum Motor der Wirtschaft des Kontinents gemacht hat. Stattdessen bejubelt sie Martin Schulz wie einen Messias für die Ansage der Demontage dieser Reform, für die Rolle rückwärts. Mit dem Vokabular von Oskar Lafontaine, was den Schröder-Biografen Gregor Schöllgen „sprachlos“ macht. Gestern ist der neue Hoffnungsträger bei einem Sonderparteitag in Berlin zum neuen Parteichef und Kanzlerkandidaten ausgerufen worden.

Die Genossen scheinen mit Schulz das Tal der Tränen zu verlassen, sind auf Augenhöhe mit der CDU, die noch kein Rezept im Kampf gegen die „Doppelte-Lottchen“-Rolle der SPD gefunden hat und wie eine schläfrige Sonntagsschulklasse vor sich hindöst. Die Strategie der SPD ist ebenso simpel wie unanständig. Die Genossen Minister stimmen in der großen Koalition mit der CDU, der Herold der außerparlamentarischen Opposition, Schulz, und die Partei setzen sich dann davon ab, ob es um den Arbeitsmarkt, das Kindergeld oder die Bündnisverpflichtungen der Nato geht.

Sieht man von der Verlängerung des Langzeitarbeitslosengeldes ab, bleibt Schulz in seinen politischen Forderungen vage. In einer Schulz-Biografie findet man aus seiner Schulzeit das Bekenntnis: „Überall, wo man konkret werden musste, war ich schlecht“. Im Juni kann sich das ändern. Da gibt es das SPD-Wahlprogramm.

Kanzlerin Merkel will sich im Gegensatz zur SPD mit dem Wahlkampf Zeit lassen. Das könnte sich allerdings schon nach dem nächsten Sonntag ändern, denn ihrer Vertrauten Annegret Kramp -Karrenbauer droht als Ministerpräsidentin im Saarland die Abwahl. CDU und SPD liegen in Umfragen gleichauf. So könnte es für eine rot-rot-grüne Koalition oder ein rot-rotes Bündnis reichen, eine „Riesenchance für uns“, wie Linken-Chef Riexinger anmerkt.

Während der christdemokratischen Regierungschefin nur die große Koalition als Option bleibt, hält sich ihre Widersacherin Anke Rehlinger bedeckt. Wird sie in einer neuen Allianz Ministerpräsidentin, womit in den alten Bundesländern der Hesse Bouffier noch der einzige CDU-Regierungschef wäre, müsste sie mit Blick auf die Bundestagswahl in einen frühzeitigen Lagerwahlkampf gehen. Für Merkels Temperament eine eher beunruhigende Aussicht.

Die Kugelstoßerin Rehlinger hätte mit einem „Königsmacher“ Lafontaine kein Problem. Auch Schulz pflegt Kontakte zu seinem der SPD einst untreu gewordenen Amtsvorgänger. Von Tabubrüchen beim Zusammengehen mit der Linken ist nicht mehr die Rede. Außerdem bevorzugen die lebensfrohen Saarländer als Weltmeister im Grillen den dreibeinigen Schwenkgrill.