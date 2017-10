Kommentar: Katalonien - Puigdemonts Schuld

Spanien gerät immer tiefer in die Krise. Die Hauptschuld daran trägt die Regionalregierung in Katalonien mit ihrem Chef Puigdemont. Dieser schert sich nicht um Recht und Gesetz.

Spanien gerät immer tiefer in die Krise. Die Hauptschuld daran trägt die Regionalregierung in Katalonien mit ihrem Chef Puigdemont. Dieser schert sich nicht um Recht und Gesetz. Wie er die Bevölkerung unter dubiosen Umständen über eine Unabhängigkeit abstimmen ließ und sich nun auf dieses angebliche Referendum beruft, erinnert an die skurrile Abstimmung des Wladimir Putin auf der Krim. Spaniens Regierungschef Rajoy hat die richtige Konsequenz gezogen und angekündigt, Puigdemont und alle Kabinettsmitglieder in Barcelona abzusetzen. Spanien ist ein Rechtsstaat, und die Regierung darf es nicht dulden, dass eine Region gegen die Verfassung verstößt.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Man kann nur hoffen, dass Puigdemont sich jetzt nicht dazu entschließt, noch einen Schritt weiter zu gehen und doch noch die Unabhängigkeit Kataloniens auszurufen. Die Unsicherheit in der Region ist schon so groß, dass mehr als 1000 Firmen überstürzt ihren Sitz in andere Landesteile verlegt haben. Das bedeutet eine große Ungewissheit für die Angestellten – und gefährdet den wirtschaftlichen Erfolg Kataloniens. Puigdemont und seine Mitstreiter haben außerdem die Bevölkerung gespalten, und das ist noch schwerwiegender. Denn für das Zusammenleben bedeutet dies eine Katastrophe.

Die konservative Regierung in Madrid ist nicht frei von Schuld. Sie hat zu lange ignoriert, was sich in Barcelona zusammenbraute, und versäumte, das Gespräch mit der Regionalregierung zu suchen. Auch der harte Polizeieinsatz bei der Abstimmung war ein verheerendes Signal. Aber die Eskalation ist Puigdemonts Werk.