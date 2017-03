Kommentar: Kein flächendeckender Mangel

Gut eine Million freie Stellen in Deutschland – häufig ist von einem Job-Boom die Rede, von Fachkräfte- und Lehrlingsmangel, von besten Chancen für Arbeitslose. Doch stimmt das wirklich?

Fakt ist: Mehr als die Hälfte der freien Stellen, die im Jahr 2015 besetzt werden konnten, wurde an Bewerber vergeben, die schon vorher feste Stellen hatten. Nur ein Fünftel ging an Kandidaten, die zuvor arbeitslos waren, und zwar in aller Regel weniger als ein Jahr. Langzeit-Arbeitslose hatten praktisch keine Chancen auf einen Job mehr: Unter allen Neueingestellten machten sie lediglich 4,4 Prozent aus.

In manchen Branchen herrscht zwar tatsächlich ein Fachkräftemangel. Doch liegt das bei Pflegeberufen, im Gesundheitswesen oder auch in der Hotellerie kaum daran, dass es keine fähigen oder willigen Menschen gäbe – doch die gebotene Bezahlung ist schlicht zu schlecht. Ein ähnlicher Befund gilt für regionale Ungleichgewichte: In München oder Frankfurt sind Jobs zu haben – nicht aber Wohnungen, die mit den gebotenen Löhnen zu bezahlen wären und Arbeitslose aus strukturschwachen Regionen anlocken könnten.

Viele offene Stellen bietet auch die Zeitarbeitsbranche – aber wegen deren schlechten Images ziehen viele Menschen solche Angebote erst gar nicht in Betracht. Von einem flächendeckenden Fachkräftemangel kann nach dem Urteil fast aller maßgeblichen Experten keine Rede sein. Schon rein zahlenmäßig nicht, ist doch die Zahl der Arbeitslosen (einschließlich der aus der Statistik in Eingliederungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen weggezauberten Menschen) fast vier Mal so hoch wie die der offenen Stellen. Und bei weitem nicht alle sind unqualifiziert.

Ähnlich sieht es beim angeblichen Azubi-Mangel aus. Die trockenen Zahlen der BA-Statistik belegen: In den zurückliegenden Ausbildungsjahren blieben jeweils mehr als 20 000 Jugendliche unversorgt. In der Praxis zeigt sich, dass es bei zukunftsträchtigen Lehrstellen beispielsweise im kaufmännischen Bereich oder in der Datenverarbeitung immer noch jede Menge Bewerber für jedes einzelne freie Angebot gibt. Und obwohl die Arbeitgeber einen angeblichen Akademisierungs-Wahn beklagen, wählen sie am Ende doch häufig Abiturienten (die im Anschluss an die Lehre studieren), statt Kandidaten mit mittlerem Schulabschluss eine Chance zu geben.

Lediglich wenig attraktive Berufe wie Bäcker oder Fleischer, deren Betriebe reihenweise der Konkurrenz von Aufback-Shops und Supermärkten erliegen, meiden die jungen Leute. Verständlicherweise. Oder Offerten von Hotels und Gaststätten, die Bewerber vor allem als billige Arbeitskräfte ausbeuten wollen.