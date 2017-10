Kommentar: Keine Bleibe für die Ärmsten

Es ist ein Thema, das in unserer Wohlstands- und Konsumgesellschaft nur selten Aufmerksamkeit erfährt: die Wohnsitzlosigkeit. Das sind die Menschen, die jeden Tag um ihre Bleibe für die nächste Nacht kämpfen müssen. Ihre Zahl hat zuletzt stetig zugenommen.

Was das Thema noch betrüblicher macht, ist die Tatsache, dass auch immer mehr junge Menschen in die Wohnsitzlosigkeit abdriften, wie das die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen festgestellt hat. Und unter den Wohnsitzlosen sind auch viele Frauen. Knapp 30 Prozent der Wohnungs- und Obdachlosen sind weiblich. Für sie ist diese Situation besonders prekär, denn sie sind vielerorts sexueller Gewalt besonders ausgesetzt, wie die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe feststellt. Unhaltbar ist es auch, dass viele Unterkünfte für Wohnungslose nicht nach Geschlechtern getrennt sind. Besondere Hilfsangebote nur für Frauen gibt es in aller Regel nur in größeren Städten. So zum Beispiel das Haus Lilith, in der Nähe des Frankfurter Zoos, das vom Diakonischen Werk getragen wird. Diese Unterkunft ist ausschließlich wohnsitzlosen Frauen vorbehalten.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Durch die Erweiterung der EU-Außengrenze und die aktuelle Flüchtlingskrise hat sich die Lage für die „heimischen“ Wohnsitz- und Obdachlosen noch weiter verschärft. Hier sind es vor allem Osteuropäer und die anerkannten Flüchtlinge, die im Wettbewerb um preiswerten Wohnraum mit ihnen stehen. Doch die sich immer mehr zuspitzende Situation auf dem Wohnungsmarkt, hier vor allem in den Ballungsräumen, ist das Hauptübel für die Situation der wohnsitz- und obdachlosen Menschen. So wird der Bedarf an Sozialwohnungen in Hessen auf 37 000 Wohnungen jährlich geschätzt. Demgegenüber stehen 12 000 Wohnungen, die jährlich fertiggestellt werden.

Weiteres Problem: Eigentlich ist ein Kontingent an beleggebundenen Wohnungen notwendig, um einkommensschwache Menschen, hierunter auch Wohnungslose, mit Wohnraum versorgen zu können. Deutschlandweit verlieren aber jährlich 60 000 Sozialwohnungen ihre Bindung und gelangen somit auf den freien Wohnungsmarkt, und der ist für die Randgruppe der Wohnsitz- und Obdachlosen unerschwinglich. Für die Wohnsitzlosen werden wohl noch schwerere Zeiten anbrechen.