Merkel: Kommentar: Keine ruhige Minute

Horst Seehofer hat eine winzige Anstandsfrist gewahrt. Jens Spahn hingegen wollte nicht einmal bis zu Wahl und Vereidigung von Angela Merkel warten, um den ersten großkoalitionären Streit anzuzetteln. Jetzt sind Kanzlerin und Kabinett noch nicht einmal eine Woche im Amt – und der vierte Krach lodert. Zweimal Spahn – erst der Hartz-IV-Lobpreis, dann die Anti-Abtreibungs-Attacke; und zweimal Seehofer – mit Islam-Bashing und Grenzkontroll-Beharren.

Jede dieser vier Thesen ist einen politischen Disput durchaus wert; und keine ist, wie die Herren insinuieren, in einen markigen Satz zu pressen. Das Fatale ist: Um den Diskurs – also jene Kommunikation, in der laut Habermas „problematisch gewordene Geltungsansprüche zum Thema gemacht und auf ihre Berechtigung hin untersucht werden“ können – geht es Spahn nicht. Und erst recht nicht Seehofer.

Keine Sekunde hat Spahn daran gedacht, sich und die Republik ernsthaft mit den Folgen der ALG-II-Regeln zu beschäftigen, auch nicht mit der Frage, ob im digitalen Zeitalter via Internet verfügliche Information über Abtreibungen automatisch Werbung ist. Viel zu anstrengend, viel zu kompliziert. Der junge Herr S. will auf sich aufmerksam machen, sich als den Ungebärdigen im Kabinett Merkel IV geben – und das ist ihm gelungen. Vorerst.

Auch der ältere Herr S. ist mit einer klaren Idee von seiner Rolle in die Hauptstadt gezogen. Wer sie kennen wollte, konnte das früh; seit Seehofer vom Bundestagswahl-Abend an in einer Endlosschleife wiederholt, verantwortlich für das Debakel – auch das der CSU, also sein eigenes – sei Berlin. Dort will der ältere Herr S. nun Rache nehmen und der Peiniger seiner Peinigerin sein, an jedem Tag, zu jeder Stunde.

Er hat früher begonnen als Spahn. Und unvergleichlich geschickter. Als die zerstrittenen Unions-Schwestern sich Anfang Oktober auf ihr Regelwerk zur Migration geeinigt hatten, ließ Seehofer die versöhnlich intonierende Kanzlerin kühl abtropfen; und stellte sie als Talkshow-Queen hin, die sich aber – dank ihm – fortan nicht mehr am Bundestag vorbeimogeln könne. Das war nicht ganz falsch. Aber brutal. Und wurde doch überhört; wie es scheint, auch bei den Kanzlerischen.

Die SPD muss sich kein bisschen anstrengen, damit diese Koalition zum dramatischen Finale der Ära Merkel wird; eher schon aufpassen, dass ihr beim Showdown mehr bleibt als nur der Statisten-Job. Der ältere Herr S. wird noch einmal zeigen, was er kann – und das ist viel, nicht nur, aber gerade auch polit-inszenatorisch. Er wird sich für jede tatsächliche und empfundene Demütigung revanchieren, vorsichtig formuliert. Er wird der Kanzlerin, die nicht seine ist, keine ruhige Minute lassen. Und er wird es noch toller treiben können als je. Denn er ist immer noch da. Und hat – anders als Merkel und auch Markus Söder in München – überhaupt gar nichts mehr zu verlieren.

