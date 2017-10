Armut: Kommentar: Kindern Zukunftsperspektiven eröffnen

Wer das Stichwort Kinderarmut hört, denkt oft zuerst an hungernde Jungen und Mädchen in der dritten Welt oder an Waisenkinder in Kriegsgebieten. Doch die Armut lauert auch hier bei uns – im reichen Deutschland. In dem Land, das für viele Flüchtlinge das Ziel ihrer Träume ist. Das Land, in dem die Wirtschaft brummt, Arbeitslosigkeit nur noch eine untergeordnete Rolle spielt und Sozialleistungen theoretisch jeden vor Hunger und Obdachlosigkeit bewahren.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Christiane Warnecke

Trotzdem ist Kinderarmut in Deutschland ein erschreckend großes Problem, wie die Bertelsmann-Studie zeigt. Das schlimmste daran ist nicht nur die Vielzahl der armen Jungen und Mädchen, sondern die soziale Undurchlässigkeit unserer Gesellschaft: Kinder, die in Armut aufwachsen, haben kaum eine Chance auf gesellschaftlichen Aufstieg.

Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Skandinavien. Mit sozialen und steuerlichen Instrumenten haben es die Politiker dort geschafft, das Ausmaß von Kinderarmut selbst bei Alleinerziehenden und Familien ohne Arbeitseinkommen signifikant zu senken. In Deutschland hingegen verdrängen die politisch Verantwortlichen das Problem gerne und lassen finanzielle Wohltaten lieber den Bevölkerungsgruppen mit hohem Wählerpotenzial zukommen.

Wenn aber so viele Kinder in Deutschland zumindest zeitweise in Armut aufwachsen, birgt das eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Zwar geht es hier selten um existenzielle Not. Die betroffenen Kinder haben aber in der Regel schlechtere Noten, bleiben häufiger sitzen, erwerben niedrigere Bildungsabschlüsse, ernähren sich schlechter und leiden häufiger an gesundheitlichen Einschränkungen als der Nachwuchs aus besser situierten Familien. Das ist ein weiterer Beleg für die mangelnde Durchlässigkeit unseres Bildungssystems und sollte ein Weckruf an die Damen und Herren in Berlin sein, die gerade sondieren, welche Wohltaten eine neue Bundesregierung den Menschen zukommen lassen könnte.

Die Kinder sind unsere Zukunft – auch die armen. Deshalb sind die Politiker nun gefragt, Wege zu finden, allen Kindern in Deutschland Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Dazu gehören gleiche Bildungschancen sowie eine Steuer- und Sozialpolitik, die etwa vor der Lebenswirklichkeit von Kindern alleinerziehender Eltern nicht länger die Augen verschließt. Dazu gehört aber auch die Vermittlung von Hoffnung und Motivation. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Ländern erhebt Deutschland keine Schul- und Studiengebühren. Ein Privileg, das es stärker zu nutzen gilt. Hierzu müssen die Rahmenbedingungen für sozial benachteiligte Familien verbessert werden.

