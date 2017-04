Kommentar: Klare Worte zum rechten Zeitpunkt

Es war keine Offenbarung, was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Europaabgeordneten in Straßburg erzählte – wohl aber offene Worte. Seine erste Auslandsrede an jenes Gremium zu richten, das Symbol der europäischen Integration ist, war kein Zufall. Kurz nach dem Brexit wollte der neue Bundespräsident eine Botschaft der europäischen Einigung senden, wie wenige Wochen zuvor sein österreichischer Amtskollege Alexander Van der Bellen. Vorgänger Joachim Gauck mochte es, unbequem zu bleiben, und blieb es auch: Steinmeier scheint in seine Fußstapfen zu treten.

Die Probleme und Fehler Europas nicht schönzureden passte zu der Direktheit, mit der Steinmeier bereits als Außenminister immer wieder aufgefallen war. Es könnte das Motto dieses Bundespräsidenten werden, in Zeiten der europäischen Identitätskrise für das geeinte Europa zu werben. Dass ihm die EU „eine Herzensangelegenheit“ ist, klang aus dem Munde des Staatsoberhaupts, dessen Biografie mit der Geschichte der Gemeinschaft eng verwoben ist, nicht wie eine Floskel, sondern wie ein Bekenntnis – eines zu Europa.

Bild-Zoom Mirjam Moll

Seine Botschaft hätte kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Wie schon Van der Bellen hob Steinmeier die Vereinbarkeit von Nationalstaat und dem Staatenbund EU hervor – und tatsächlich geht es nicht um die Wahl zwischen dem einen oder anderen. Europa darf und muss den Mitgliedstaaten Freiraum lassen, wo es möglich oder sogar nötig ist – und eine Führungsrolle in den Dingen übernehmen, die besser gemeinsam zu lösen sind: Weder Terrorismus noch Klimawandel, weder Flüchtlingskrise noch Globalisierung sind Herausforderungen, denen einzelne Länder alleine gewachsen sind.

Die Appelle der Staatsoberhäupter passen zu den Rufen tausender junger Menschen in Europas Hauptstädten in den vergangenen Wochen. Den Rufen der Populisten halten sie ihre Freude über das gemeinsame Europa entgegen. Denn sie wissen, was Steinmeier heute betonte: „Europas Zukunft ist keine Gewissheit“ – der Weg der europäischen Einigung ist keinesfalls unumkehrbar. Bericht Seite 2

politik@fnp.de