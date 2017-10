Niedersachsen: Kommentar: Klarer Regierungsauftrag für Weil

Die Bundestagswahl liegt gerade einmal drei Wochen zurück. Und schon sieht das Ergebnis der Landtagswahl in Niedersachsen ganz anders aus. Die SPD ist plötzlich wieder strahlender Wahlsieger, und die AfD liegt nur noch wenige Zehntelpunkte über der Fünf-Prozent-Hürde. Die Linke bleibt darunter. FDP und Grüne büßen beide Stimmen ein; dafür sind die Grünen wieder drittstärkste Kraft, die FDP liegt immerhin noch klar vor den Rechtspopulisten.

Indes kann gewiss noch nicht von einer Trendwende gesprochen werden. Gewählt wurde der Landtag in Niedersachsen, eine Korrektur der Bundestagswahl stand nicht an. Dass die SPD nach so kurzer Zeit schon wieder strahlender Sieger eines Wahlabends sein kann, hätte wohl auch ihr Parteichef Martin Schulz bis vor Kurzem kaum für möglich gehalten. Der Wahlsieg ist aber ganz klar das Verdienst seines Parteifreundes Stephan Weil, der als Ministerpräsident souverän bestätigt wurde. Wie vor anderthalb Jahren Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz hat er bewiesen, dass die SPD mit starken und überzeugenden Persönlichkeiten sehr wohl noch gewinnen kann.

Auch CDU-Politiker haben am Wahlabend klar anerkannt, dass Weil als Wahlsieger einen Regierungsauftrag hat. Konkurrent Bernd Althusmann hat verloren. Insofern sind Gedanken, er könnte mit einer Jamaika-Koalition quasi im Nachhinein doch noch aus der Niederlage einen Sieg machen, nicht gerade überzeugend. Man fragt sich, warum sich die FDP mit einer Ausschließeritis den Weg in eine Ampelkoalition, die in Mainz ja gut funktioniert, selbst verbaut. Das Argument, die Grünen in dem Land stünden weit links, ist ja auch nicht gerade eines für Jamaika in Hannover. Und dass die FDP jemand gewählt hat, um eine große Koalition zu installieren, erscheint reichlich abwegig.

Nach seinem überraschend deutlichen Sieg wäre alles andere als ein alter und neuer Ministerpräsident Weil kaum mit dem Wahlergebnis zu vereinbaren.