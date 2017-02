Kommentar: Kleiner Bruder MDax ganz groß

Der MDax, der gestern einen neuen Allzeit-Rekord bei 23 457 Punkten erreicht hat, überflügelt im Langfrist-Vergleich die anderen Indizes aus der Dax-Familie deutlich: Sein Stand hat seit der „Geburt“ Ende 1987 auf mehr als das 23-fache zugelegt. Der Dax dagegen schaffte nicht einmal das Zwölffache (er liegt auch aktuell deutlich unter seinem Höchststand aus dem April 2015); noch schlechter schnitten der SDax und der (jüngere) TecDax ab.

Zuletzt als Einzelwerte besonders stark waren die Bayer-Abspaltung Covestro, deren Kurs binnen Jahresfrist 167 Prozent gewann, sowie Südzucker, Stada und Lanxess, deren Notierungen sich fast verdoppelt haben. Nur neun der 70 Index-Titel haben innerhalb von zwölf Monaten (geringfügig) an Wert verloren. Ein Sonderfall sind die beiden Neulinge Uniper und Innogy, die aus den Versorgern E.on und RWE hervorgegangen und erst seit Dezember vergangenen Jahres Mitglied im MDax-Klub sind.

Die gute Performance des kleineren Dax-Bruders hat Gründe. Im Index der mittelgroßen Werte findet sich geballt die exportorientierte mittelständische deutsche Industrie. Der Dax enthält zwar ebenfalls große Industrie-Konzerne, vor allem aus den Branchen Auto und Chemie, doch haben diese Riesen ihre wachstumsstärkste Zeit meist schon hinter sich. Im Gegensatz zum MDax, wo die Umsätze und Gewinne vieler „Hidden Champions“ noch rasant zulegen. Daneben tummeln sich im Dax Banken und Versicherer sowie Versorger, deren Strukturprobleme den Index in den vergangenen Jahren ausgebremst haben. Auch ist die Konstanz im Dax höher; noch 17 der 30 Gründungsmitglieder beziehungsweise ihre Nachfolger sind vertreten, gegenüber nur noch acht von 70 Startunternehmen im MDax.

Zudem konzentrieren sich die Investitionen der Großanleger weltweit auf die jeweiligen Top-Indizes. Das kann zwar die Kurse der Dax-Konzerne in der Niedrigzinsphase zusätzlich treiben, doch wächst in der Krise die Rückschlaggefahr, weil solche Investoren auch schnell Gelder in großem Umfang abziehen können. Dieses Risiko ist den Börsianern durchaus bewusst, wie man an den höheren Bewertungen (gemessen an Verhältnis von Kursen und Gewinnen oder auch an der Dividenden-Rendite) im MDax ablesen kann. Denn der kleinere Index hat in der Vergangenheit in Krisenzeiten stabiler abgeschnitten als der Dax – und auch die kommenden Turbulenzen dürften Aktionäre der kleineren Firmen besser überstehen.