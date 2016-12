Kommentar: Konsequent

Als Ende 2013 die Nachricht die Runde machte, dass Boris Becker ins Trainer-Geschäft einsteigt, waren die Reaktionen gemischt. Beckers Leben spielte sich damals fast ausschließlich in den Klatschspalten ab. Das kann einem Tennis-Idol – siehe Björn Borg – schon mal passieren. Die Frage ist, ob ein dreimaliger Wimbledonsieger mit Helden-Status in Deutschland so weit abrutschen muss, dass er sich mit Fliegenklatschen am Kopf im Trash-TV zur Schau stellt. Kann so jemand ein guter Trainer sein?

Aber Becker hat sich durch seine Arbeit mit Novak Djokovic neuen Respekt verschafft. In den Zeitungen tauchte er nicht mehr als Clown auf, sondern als jemand, der immer noch viel von Tennis, vor allem seiner mentalen Seite, versteht. Er formte aus dem Siegertyp den Champion Djokovic. Irgendwann wurde der Serbe wegen seiner Dominanz zum „Robotovic“: Sechs Grand-Slam-Titel und 25 Turniererfolge in drei Jahren sind eine stolze Bilanz.

Becker hat jedoch auch selbst schon als Spieler durchlebt, dass jeder Zyklus im Tennis irgendwann vorbei ist. Als er und sein Trainer und Mentor Günter Bosch damals getrennte Wege gingen, empfanden viele in Deutschland das fast schon als Familientragödie.

Heutzutage sind die Beziehungen deutlich nüchterner geprägt. Aber nicht einmal das in Aussicht gestellte viele Geld war für Becker ein Grund zur Weiterarbeit mit Djokovic. Und er hatte keine Lust, mit einem von ihm offensichtlich als obskur eingestuften Mental-Guru zu konkurrieren. Boris Becker hat Konsequenz bewiesen. Es spricht viel dafür, dass man ihn im Trash-TV so schnell nicht mehr sehen wird.