Eintracht Frankfurt: Kommentar: Kovac hat es allen gezeigt

Was das Beherrschen einfach gestrickter Fußball-Weisheiten betrifft, agiert Niko Kovac jetzt schon meisterhaft. Im Fußball kann viel passieren, und das schnell, ist einer der Leitsätze des künftigen Bayern-Trainers. Der Mittwochabend hat dafür eindrucksvoll Belege geliefert.

Vor dem Pokal-Halbfinale zwischen Schalke und der Frankfurter Eintracht war viel geunkt worden. Da war die Euphorie der Königsblauen nach dem Sieg über Erzfeind Dortmund. Und da war die Unruhe rund um die Eintracht wegen des schnell vom Zaun gebrochenen Wechsels des Trainers. So etwas gilt im Allgemeinen als nicht besonders leistungsfördernd. Der geheime Wunsch nach dem zweiten Berlin-Trip zum Pokal-Finale in Folge war da. Aber als richtig groß galten die Chancen der Eintracht dann doch nicht.

Und nun? Steht die Eintracht wieder im Endspiel, nach einer beispiellosen Willensleistung, am Ende nur noch zu zehnt. Kovac ist es gelungen, die Mannschaft, die er ohnehin geformt hat, in einem wichtigen und schwierigen Moment noch einmal enger zusammenzuschweißen. Er hat es allen, die ihn wegen seines Lavierens beim Wechsel nach München kritisiert und angefeindet haben, gezeigt. Weil sein Selbstbewusstsein noch größer ist als sein fachliches Können, hat Kovac das nach dem Triumph auf Schalke auch klar durchklingen lassen: „Was uns der eine oder andere reinsingen wollte – es hat nicht funktioniert“, sagte der Trainer mit triumphierendem Unterton. So kann man Kritiker auch zum Schweigen bringen.

Aber jetzt genießen sie ohnehin erst einmal ihre Glücksgefühle. Bei der Eintracht, in Frankfurt und der mitfiebernden Region. Vor zwei Jahren noch fast abgestiegen, ist der Club eine respektierte Größe in der Bundesliga und in der Gesellschaft. Die Eintracht ist schick. Marketingvorstand Axel Hellmann plant jetzt schon die Berliner Pokal-Party unter dem Motto „Frankfurter Botschaft“, noch größer und mit noch mehr Prominenz als im vergangenen Jahr. Bei aller Kritik, die man an Niko Kovacs Verhalten üben kann: Das alles ist auch sein Verdienst.

