Kommentar: Kreuzgefährlicher Unfug

Wollte man es sich einfach machen, könnte man schlicht darauf hinweisen, dass von den im weiteren Sinn Bundestags-relevanten Parteien fünf sich seit dem Attentat von Berlin in Zurückhaltung üben – und zwei im Hinausposaunen möglichst fett aufgeblasener Bewertungen und angeblich daraus resultierender Zwangsfolgerungen. Man müsste dann die Dicktuer benennen – es sind, in rein zeitlicher Reihenfolge, AfD und CSU. Und man hätte damit zumindest den Verdacht gesät, dass Horst Seehofer und die Seinen ziemlich nahe sind, intuitionsanalytisch und ankündigungspolitisch, bei Marcus Pretzell, seiner Lebensgefährtin Frauke Petry und den Ihren.

Indes: Exakt dies wäre die Methode Seehofer & Compagnie – und sie ist unredlich, allermindestens das. Ohne Klagen wegen übler Nachrede fürchten zu müssen, dürfte man sie auch schamlos nennen. Denn Seehofer und sein Generalsekretär Scheuer geben öffentlich vor, den Bezug zwischen den in der Republik lebenden Flüchtlingen und dem Terrorismus vom Berliner Breitscheidplatz im Namen der Opfer zu konstruieren. Die sie, selbstverständlich, weder zuvor gesprochen noch um Erlaubnis gebeten haben.

Es kann einem, erneut, der Schreck in die Glieder fahren. Wenn selbst eine Regierungspartei in einem Moment, da die Republik zutiefst verunsichert sein muss – und darf –, den politischen Vorteil höher ansetzt als die Vernunft und die Verantwortung für das Land: Was blüht – oder auch: droht – uns da noch im Wahljahr 2017?

Und man muss weder Propheten bemühen noch selbst hellsichtig sein; es genügt, am Tag nach dem Attentat Rainer Wendt zuzuhören, dem Vorsitzenden einer von drei Polizeigewerkschaften. Wendt, der ein Buch gegen die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel geschrieben hat, spricht vom „Recht auf einfache Antworten“. Überhaupt. Und speziell auf die Frage, wie dem Terrorismus beizukommen sei.

Was für ein gleichermaßen verführerischer wie kreuzgefährlicher Unfug. Wendt nährt – wie die AfD und Seehofer samt seinen Hintersassen – die Illusion, es gäbe für dieses so vielschichtige Problem und seine so verflochtenen Ursachen längst die Patentlösung. Die allein scheitere an einer Kanzlerin, die sie kenne und nur nicht wolle.

Ob vorsätzlich oder fahrlässig: Wer sein individuelles Erfolgsgeschäft so unlauter betreibt, schürt Frustration, Verdruss, Zorn. Und verbessert – nichts.

Wenn man wahrhaftig sein will, muss man schlicht sagen: Die Welt im Jahr 2016 ist nicht einfach. Der Terrorismus ist eine weltweite Gefahr, die mit ungezügelter Gewalt zur Gegengewalt verlockt, mit Hass zum Gegenhass und mit Tyrannei zur Tyrannei. Deutschland aber ist eine Demokratie. In der um politische Wege und gesellschaftliche Richtungen gestritten wird, offen und laut, besonnen und respektvoll und leidenschaftlich. Und obwohl das anstrengend ist, sollte die Republik – in Berlin und überall – heute noch damit beginnen. Endlich wieder. Denn wir haben die Freiheit dazu.

