Warnstreik: Kommentar: Kunden werden bestraft

Kindertagesstätten und Bürgerämter bleiben geschlossen, Mitarbeiter der Müllabfuhr treten in den Ausstand, U- und Straßenbahnen fahren nicht. Nach den Metallern sind es nun die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die für mehr Lohn streiken. So wie Ostern jährlich kommt, ist alle zwei Jahre mit Warnstreiks im öffentlichen Dienst zu rechnen. So weit, so üblich. Doch an diesem Mittwoch trifft der Arbeitskampf in all seiner Härte nur Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in Frankfurt. Das ist unverhältnismäßig. Fast alle S-Bahnen sind wegen der Tunnelsperrung unterbrochen, der Nahverkehr schon beschränkt. Nun bleiben alle U- und Straßenbahnen im Depot. Die Innenstadt wird nur mit Bussen – alternativ mit Auto oder Fahrrad – zu erreichen sein. Die Gewerkschaft nimmt an diesem Tag gut zwei Millionen Fahrgäste als Geisel, um den Druck auf ihren Verhandlungspartner zu erhöhen. Getreu dem Verdi-Leitspruch „Unsere Arbeit ist mehr wert“.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Die zentralen Forderungen – eine Lohnerhöhung um sechs Prozent und die Anhebung kleinerer Einkommen durch einen Mindestbetrag von 200 Euro – begründen die Gewerkschaften unter anderem damit, dass der öffentliche Dienst im Wettbewerb um dringend benötigte Fachkräfte attraktiver werden müsse und sich nicht weiter von der Privatwirtschaft abhängen lassen dürfe. Geld für eine bessere Bezahlung sei vorhanden: Die Steuereinnahmen stiegen seit Jahren, diese Entwicklung werde sich Experten zufolge voraussichtlich fortsetzen. Gleichzeitig sei die Verschuldung der Kommunen gesunken. So weit, so logisch. Und dennoch lauert hier der Kernkonflikt.

Für kleine Einkommen würde der Sockelbetrag von 200 Euro allein schon ein Plus von bis zu 13 Prozent bedeuten. Das schafft zwar mehr Gerechtigkeit für die unteren Lohngruppen – für die Kommunen würde ein solcher Abschluss richtig teuer. Ja, die Einkommen liegen zu weit auseinander, und sie driften immer weiter auseinander. Genau an dieser Stelle müssen Bund, Kommunen und Gewerkschaften in ihren Verhandlungen endlich Phantasie beweisen. Warum die generelle Forderung nach sechs Prozent mehr Gehalt? Reichten bei oberen Gehältern nicht – zum Beispiel – drei Prozent? Und wären bei den unteren Gehältern nicht – zum Beispiel – zehn Prozent sinnvoll? Und vielleicht noch ein Sockelbetrag von 100 Euro obendrauf? Ja, Städte und Gemeinden sollten mehr in ihre Angestellten investieren. Aus Eigennutz. Denn damit stärkten sie die Kaufkraft auch derer, die nicht so viel verdienen. Der Forderung nach deutlich mehr Geld für die unteren Gehaltsklassen, wozu auch U-Bahn-Fahrer, Erzieherinnen und Müllmänner zählen – würde das Nachdruck verleihen. Und mehr Glaubwürdigkeit. Und vielleicht auch mehr Verständnis.

Jeder Arbeitnehmer hat das Recht zu streiken. Das ist im

Grundgesetz verankert und garantiert. Aber auch ein Warnstreik sollte immer nur das letzte Mittel sein, um den Arbeitgeber zu schwächen und ihn zu bewegen, berechtigte Forderungen der Gewerkschaften zu akzeptieren. Dafür ist es an diesem Mittwoch noch viel zu früh. Gerade weil nur Kunden betroffen sind. Fahrgäste, die die Dienstleitung meist schon mit Monats-

oder Jahreskarte im Voraus bezahlt haben. Den Verhandlungspartnern der Gewerkschaften wird dieser Streik wirtschaftlich kaum schaden.

Simone.Wagenhaus@fnp.de Bericht auf Seite 1