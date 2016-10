Kommentar: Lachnummer Europas

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union nimmt Gestalt an: Premierministerin Theresa May hat auf dem Parteitag der Konservativen angekündigt, der Brexit-Antrag werde bis spätestens Ende März gestellt. Dieser frühe Zeitpunkt überrascht, da in der EU damit gerechnet wurde, dass die Briten den Start des Verhandlungsmarathons so weit wie möglich hinausschieben wollten. Doch die Insulaner ticken wiederum anders, als der Rest Europas angenommen hat.

Die Regierungschefin hat in Birmingham richtig auf die Pauke gehauen und den Parteitag auf eine neue Ära des Vereinigten Königreiches eingeschworen. Da war von einer „golden opportunity“ (goldenen Gelegenheit) zur Befreiung aus EU-Fesseln die Rede. Da wurde die Vergangenheit der großen Seefahrer-Nation glorifiziert, als eine kleine Insel zur weltweit führenden Handelsmacht aufstieg. Der Brexit markiere den Start zu einem neuen Aufstieg in den Olymp der Handelsmächte.

Nein, den Weg der Schweizer und der Norweger will Großbritannien nicht gehen. Kein „Brexit light“ also, der die Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt gegen Zugeständnisse bei der Einwanderung weiter ermöglichen würde. Das stolze Königreich wählt die harte Tour und sieht sich am Ende sogar als Gewinner. Da reibt man sich die Augen und traut seinen Ohren nicht.

Ist das, was Theresa May und die Brexit-trunkenen Tories ausstrahlen, ein neu erwachtes Selbstbewusstsein, oder ist es einfach nur Selbstüberschätzung, die ein böses Ende erwarten lässt?

Gestern stürzte zunächst das britische Pfund auf den tiefsten Stand seit über 30 Jahren. Bis zum Abschluss der Brexit-Verhandlungen – im März 2019 – dürfte es immer wieder zu neuen Unsicherheiten und Turbulenzen auf den Finanzmärkten kommen. Das Vereinigte Königreich muss sich auf einen Rückgang des Wirtschaftswachstums einstellen – Rezession nicht ausgeschlossen. Und obendrein dürfte auch das Herzstück der britischen Volkswirtschaft, die in London angesiedelte Finanzindustrie, den Brexit nicht unbeschadet überstehen.

Aktuell wandelt die britische Politik auf den Spuren ihres Fußball-Nationalteams, das seine hohen Ansprüche nicht einlösen kann, sich dank der Tölpelhaftigkeit des Trainers gerade zur Lachnummer Europas gemacht hat.