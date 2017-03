Kommentar: Leben in Zeiten des Terrors

Wenn das so einfach wäre. „We are not afraid“, sagt einen guten halben Tag nach dem Terroranschlag auf Westminster Bridge und dem Platz vor den Houses of Parliament Theresa May, die Premierministerin. „Wir fürchten uns nicht.“ Vier Menschen sind tot, fast dreißig liegen in Kliniken, ein Viertel lebensgefährlich verletzt. Aber es ist einfach. Berlin, beispielsweise, fürchtet sich nicht, drei Monate nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz. Berlin war schon nach ein paar Tagen wieder laut und aufgedreht und rotzig und sentimental, wie immer. Mit dauernder Angst in Kopf und Bauch würde man hier – wie überall sonst auf der Welt – ja verrückt.

Im Alltag ist schlicht kein Platz für den Terror. Nicht in der U-Bahn, nicht im Regierungsviertel, nicht in und vor den Theatern und Cafés und Kneipen. Das heißt nicht, dass die Opfer von Anis Amri vergessen wären. Die Pariser Kollegen von „Charlie Hebdo“. Die Toten und Verletzten von Brüssel und Paris im vergangenen und vorletzten Jahr. Das heißt auch nicht, dass nicht manchmal die Panik herausgrinste aus einer Plastikeinkaufstasche, die jemand beim Aussteigen im Bus vergisst. Oder absichtlich stehenlässt?

Es ist nicht einfach. Jedenfalls nicht so einfach, wie die Bekenntnisse suggerieren, die jeder neuen Mordtat folgen wie ein Reflex. Man kann sie für sinnlos halten. Aber woher soll der Mut kommen zum Kampf für das offene und freie Leben, den – ein paar Stunden nur, ehe der Londoner Attentäter losgefahren ist – der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einforderte, wenn nicht aus Überzeugungen? Dass ein einzelner Mann nicht die Demokratie niederringen kann, wie sie im Unterhaus sagen, ist ebenso simpel, wie bildkräftig, wie wahr. Aber hilft es? Und falls ja: Wofür? Wogegen?

Dass es Menschen gibt in den freien Gesellschaften, deren Ziel nicht ein möglichst gelungenes Leben ist, sondern ein möglichst effektvoller Tod, passt weder zu den Erfahrungen der westlichen Welt noch zu ihren ethischen Vorstellungen. Wenn wir uns den hassenden Mördern ausgeliefert fühlen, dann nicht zuletzt, weil wir sie nicht begreifen.

In Israel aber, wo der Terror seit Jahrzehnten alltäglich ist, jeder weiß, wie er funktioniert, wo man kein Geschäft betreten kann ohne Rucksackkontrolle, führen weder die Routine des Bedrohtseins noch die Sicherheitsanstrengungen zu weniger Gewalt. Dafür zu allgegenwärtigem Misstrauen. Dass man lieber auf das nächste Sammeltaxi wartet, wenn die Mitwartenden oder Passagiere nicht geheuer scheinen, erlernt sich in Tel Aviv und Jerusalem am ersten Tag.

Wollen wir, in London, Berlin, Paris, Frankfurt, in Europa so leben in Zeiten des Terrors? Wo es doch – siehe Israel – nichts besser macht? Besser, wir leben das „Wir fürchten uns nicht“. Und nein, es ist nicht einfach. Aber es lohnt die Anstrengung.

