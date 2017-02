Kommentar: Lehrreicher Tag

Ein gebrauchter Tag – das war das oft gehörte Fazit nach der Niederlage der Frankfurter Eintracht gegen den FC Ingolstadt. Die Frage ist, ob es auch ein lehrreicher Tag war.

Nach dem 0:3 in Leverkusen hatte Trainer Niko Kovac von einer Delle gesprochen. Aus dieser Delle ist jetzt eine Beule geworden. Zwei Niederlagen in Folge in der Fußball-Bundesliga hatte es bislang noch nicht gegeben. Auch der Heim-Nimbus ist erst einmal passé.

Von Krise zu sprechen, wäre zu hoch gegriffen. Dazu ist die Gesamtbilanz nach dem in der Vorsaison gerade so verhinderten Abstieg noch zu positiv. Aber Kovac hatte Recht, wenn er zuletzt immer wieder betonte, dass Eintracht Frankfurt keine Spitzenmannschaft sei. Nun ist der Leistungseinbruch da. Und der Trainer beschreibt in seiner nüchtern-analytischen Art, wie es dazu gekommen ist: weniger Arbeit, „nur“ Fußball. Es hatte schon seinen Grund, warum Kovac vor der Partie gegen Ingolstadt die rustikalen Tugenden des Gegners lobend hervorgehoben hatte.

Der Frankfurter Coach steht nun vor zwei großen Aufgaben. Die Spieler müssen schnell jegliche Anwandlungen von Laxheit wieder ablegen. Und für Berlin am kommenden Samstag muss eine konkurrenzfähige Mannschaft gefunden werden. Ohne die abwehrenden Stammkräfte Vallejo, Abraham und Mascarell ein schweres Unterfangen.

Ein schwarzer Tag Abwehr-Alarm bei der Eintracht nach dem 0:2 gegen Ingolstadt Die Frankfurter kassieren erstmals zwei Niederlagen in Folge und rutschen in der Tabelle ab. Auch, weil Hasebe nicht traf. clearing