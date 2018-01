Unwort: Kommentar: Lügen sind keine Alternative

Früher nannte man es einfach Lügen. Und über Lügen gibt es nichts zu diskutieren. Die Wortschöpfung „Alternative Fakten“ hingegen ist positiv konnotiert, der Begriff suggeriert gar neue Perspektiven. Tatsächlich aber handelt es sich um nichts anderes als um Lügen, denn Fakten sind Fakten, und dazu gibt es keine Alternative. Vor allem dann nicht, wenn sie so leicht messbar sind; wie etwa die Menschenmenge, die bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump zugegen war.

Doch obwohl Luftaufnahmen eindeutig belegten, dass Trump weniger Menschen zujubelten als seinerzeit Barack Obama, ging das Weiße Haus in die Offensive, statt einen Irrtum einzugestehen: Trumps Beraterin schuf bei dieser Gelegenheit das Unwort des Jahres 2017. Und wir dürfen getrost davon ausgehen, dass es kein Zufall war, sondern eine bewusste Inszenierung mit dem Ziel, falsche Tatsachenbehauptungen salonfähig zu machen.

Die Wortschöpfung ist der Gipfel einer Entwicklung, die schon lange zuvor eingesetzt hat. Die Manipulation durch Sprache – von Wissenschaftlern „Framing“ genannt – hat sich zu einem derart starken Trend entwickelt, wie ihn viele in aufgeklärten Gesellschaften nicht für möglich gehalten hätten. Doch die Meister in der Schöpfung alternativer Fakten gewinnen zunehmend an Bedeutung: Diktatoren wie Putin und Erdogan sind dabei zu nennen, aber allen voran eben auch der vermeintliche Führer der westlichen Welt, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir brauchen indessen gar nicht so weit in die Ferne zu schweifen. Ein Blick in den Deutschen Bundestag genügt. Die Partei, die den ersten Teil des Unworts „Alternative“ in ihrem Namen trägt, steht sinnbildlich für die gefährliche gesellschaftliche Tendenz, die sich in dem Wort-Ungetüm widerspiegelt. Da hat eine Partei mit großem Erfolg Einzug gehalten in unser demokratisches Parlament, obwohl viele Vertreter der „Alternative für Deutschland“ auch gerne die Wirklichkeit so verdrehen, wie sie in ihr Bild passt – und damit „alternative Fakten“ schaffen.

Und siehe da: Obwohl auch die Behauptungen der AfD regelmäßig als Lügen entlarvt werden, feiert die Partei einen Erfolg nach dem nächsten. Die Menschen diskutieren über die Themen der Partei, die ihrerseits Journalisten gerne als „Lügenpresse“ beschimpft, ohne diese Behauptung zu belegen. Noch professioneller hat das Donald Trump drauf. Er spricht von „Fake News“. Diese beiden Begriffe sind von den Kommunikationsstrategen auch wiederum sehr bewusst gewählt und haben eine negative Konnotation. Unrühmliche Unterstützung erfahren die Lügenverbreiter also nicht nur von Nutzern sozialer Medien, sondern auch von Experten. So soll Trump auf Spezialisten zurückgegriffen haben, die unter anderem den Irakkrieg sprachlich vorbereitet haben.

Gut, dass renommierte Medien wie die „New York Times" und die „Washington Post" auf die gefährliche Entwicklung mit einer Aufstockung ihrer Recherche-Teams antworten, um Populisten wie Trump den Spiegel vorzuhalten. Ist die Welt doch so komplex geworden, dass sich die Menschen zunehmend nach einfachen Erklärungen sehnen. So prägte der Autor Sascha Lobo dafür den Begriff „Social Propaganda": Im Zeitalter sozialer Medien gehe es immer häufiger nicht um die Wahrheit, sondern darum, eine auf den ersten Blick passende Geschichte zu erzählen. Die Realität sei dann nur noch eine Meinung. Dieser Entwicklung sollten wir uns entgegenstellen und Lügen beim Namen nennen. Andernfalls driften wir ab in eine Märchenwelt, in der Pippi Langstrumpf grüßen lässt: „Ich mach' mir die Welt – widdewidde wie sie mir gefällt."