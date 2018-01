SPD: Kommentar: Mehr Sozialdemokratie wagen

Was ist eigentlich die Frage am Sonntag? Ob Angela Merkel Kanzlerin bleibt? Ob Martin Schulz als Vorsitzender stürzt? Ob Horst Seehofer noch ein bisschen regiert, statt in München dann halt in Berlin? Könnte man alles glauben nach dem Dauerpalaver um das sogenannte Sondierungsergebnis.

Und wie gut wäre es, wenn die Antwort auf all diese Fragen einfach lautete: Ja! Wenn in den diversen Parteizentralen also die Wahrheit gesagt würde und alle sie wüssten oder wenigstens wissen könnten: Dass es außer um diverse Karrieren am Sonntag in Bonn auch – und vor allem – um die Zukunft der SPD gehen wird. Und um die der Republik; davon später.

Die Gegenwart der Partei ist erbärmlich – und das Bittere daran: Schuld sind nicht die Wähler, die ihr nur 20,5 Prozent gönnten, und auch nicht die Jusos und anderen Genossinnen und Genossen mit ihrer No-Groko-Mission. Schuld sind eine, freundlich formuliert, ebenso verzagte wie orientierungslose Parteispitze und ein gleichermaßen leidenschaftlich wie unbesonnen agierender Vorsitzender mit seinem eigensinnig-erratischen Vorgänger als selbst ernanntem Sidekick.

Als Horst Seehofer am Freitag die ersondierte Grundrente pries, gleich doppelt und bis an die Peinlichkeitsgrenze verzückt, nachdem Martin Schulz sie zuvor mit keinem Wort erwähnt hatte, war klar: Die SPD hat es einfach nicht drauf. Der Konkurrenz im eigenen Haus, vor den Kameras halb Europas, das ureigenste Herzensthema überlassen – dessen Verwirklichung die Union trotz Festschreibung im Vertrag eine Größtkoalition lang blockiert hatte: Kläglicher kann eine Partei, kann ein Vorsitzender nicht versagen.

Und ist es ein Wunder, dass die Jungen, die Neuen und die Beherzten unter den Treuen sich die deutsche Sozialdemokratie ganz anders vorstellen? Eben nicht mehr als ewig Missgelaunte, ewig Gekränkte, ewig über die Gemeinheit der Welt und der Kanzlerin Jammernde – und folglich ewig Erfolglose. Sondern, im Gegenteil, als Kontrastangebot zur ebenso machtversierten wie -erpichten CDU, die sich mit Angela Merkel, ihrer Großmeisterin der Ambitionsfreiheit, ergebenst durch eine vierte Amtszeit schleppen will – egal wohin und egal mit wessen Unterstützung. Und ist es erstaunlich, dass diese Jungen, Neuen, Beherzten lieber das plötzliche Ende der Genossengeneration Merkel riskieren, als den langsamen, unaufhaltsamen Tod der SPD?

Und die Republik – siehe oben? Mitnichten triebe ein Nein der SPD sie – stabil wie sie ist, in ihrem 69. Jahr – in die Staatskrise. Aber vielleicht endlich aus der neoliberal durchwirkten Alternativlosigkeit der Merkel-Jahre hinaus und in eine Neuwahl, die ihren Namen verdiente: mit neuen Ideen, neuen Zielen, neuem Personal. Klar unterscheidbar jeweils.

Allerdings müsste die SPD dafür ihren ganzen Restmut zusammennehmen. Und endlich wieder wirkliche Sozialdemokratie wagen.

