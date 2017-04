Löwen Frankfurt: Kommentar: Meister der Moral

Talent und Können sind im Sport wichtig, Persönlichkeit und die richtige Einstellung noch wichtiger. Vor einem Jahr schieden die Frankfurter Löwen im Viertelfinale der Zweiten Deutschen Eishockey-Liga gegen Kassel sang- und klanglos aus. Nun haben sie sich mit einer individuell ähnlich starken Truppe mit Play-off-Triumphen gegen Freiburg, Kassel und Bietigheim zum Meister ihrer Klasse gekürt.

Was ist anders geworden? Vor allem die Moral. So lange es lief, siegte die letztjährige Mannschaft auch. Geriet sie in Rückstand, war es mit der Herrlichkeit aber schnell vorbei. Und jetzt? Gut ein Dutzend Spiele wurde nach Rückständen im Schlussdrittel umgebogen. Aufgeben war ein Fremdwort. Ein Pat Jarrett ist vielleicht nicht so talentiert wie ein Kris Sparre. Er ist aber ein Leitwolf, während der Torjäger der vorigen Saison ein „Schönwetterspieler“ war.

Gut getan hat den Löwen auch die Verpflichtung von Paul Gardner. Der erfahrene Kanadier hat sich mit Landsmann Rich Chernomaz als Trainer-Duo auf der Kommandobrücke bestens ergänzt. Gardner war der besonnene Trainer, der den Spielern gut zureden konnte, Chernomaz derjenige, der Hindernisse auch mal „druckvoll“ aus dem Weg räumte.

Zusammen haben sie ein offensiv orientiertes System entwickelt, das den Gegnern weh tat. Das Löwen-Rudel stürzte sich überfallartig auf die Tiger, Füchse, Falken und wie sie alle hießen – und ließ ihnen keine Sekunde Zeit zum Spielaufbau. Bleibt zu hoffen, dass dieses Rudel weitgehend zusammenbleibt. Um in der Stunde Null, wenn die Schleusen in die erstklassige DEL geöffnet werden, schlagkräftig zur Stelle zu sein.