Kommentar: Merkel, wer denn sonst?

Konrad Adenauer war der Architekt der Bundesrepublik, Ludwig Erhard der Vater des Wirtschaftswunders, Willy Brandt stand für die Versöhnung mit dem Osten, Helmut Kohl war der Kanzler der deutschen Einheit. Angela Merkel hat mit den Flüchtlingen und der Willkommenskultur ihr Thema gefunden. Ob sie als die Frau mit dem moralischen Kompass oder als die Einsame, in Europa isolierte Naive auf der Bühne der Weltpolitik in die Geschichte eingehen wird, muss die Zukunft weisen. Nur noch 42 Prozent der Deutschen sind für ihre Wiederwahl bei der Bundestagswahl 2017.

Was CSU-Chef Horst Seehofer für eine „dämliche Diskussion“ hält, bewegt das politische Berlin, nämlich die K-Frage, ob die seit elf Jahren regierende ostdeutsche Physikerin wieder antritt. Wie in der Endzeit von Helmut Kohl liegen Christdemokraten um eine erneute Kandidatur bittend vor dem Kanzleramt, von Volker Bouffier über Julia Klöckner bis hin zur saarländischen Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer.

Die Lieblingsvokabel Merkels heißt „alternativlos“. Ob es um die Flüchtlingsströme, den Souveränitätsverzicht an den Grenzen oder den Euro-Marsch in die Transferunion geht, alles ist alternativlos, ein zutiefst undemokratischer Begriff stoischen Rechthabertums. So ist es auch mit ihrer erneuten Kandidatur, von der man fest ausgehen kann. Schließlich gibt es keine Alternative. Die Hoffnungsträger in den Ländern wie McAllister oder Klöckner wurden bei Wahlen entzaubert. Friedrich Merz und Roland Koch wanderten in die Wirtschaft ab, aus Merkels Mannschaft bietet sich niemand an. Also: Merkel, wer denn sonst?

Die CDU bietet ein Bild des Elends. In der Mehrzahl der Bundesländer regieren Sozialdemokraten, in für Christdemokraten Gottes eigenem Land, in Baden-Württemberg, ist man zum Juniorpartner der Grünen denaturiert, in den Großstädten ist die Union weithin marginalisiert. Nach dem jüngsten Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern ist die Partei im freien Fall. Die Flaute der Raute droht sich übernächstes Wochenende in Berlin fortzusetzen.

Auch hat die Union keine politischen Optionen. Während sich die SPD bei Grünen und Linken bedienen kann, ist die gerupfte CDU entweder auf große Koalitionen oder die Ökopartei angewiesen. Da die AfD zur Aussätzigen erklärt wurde, geht Merkels Blick in die schwarz-grüne Richtung.

CSU-Chef Horst Seehofer, dem eine solche Verbindung gegen den Strich geht, tut deshalb gut daran, die Frage eines gemeinsamen, klar akzentuierten Wahlprogramms rechtzeitig vor der „Krönungsmesse“ Merkels im Dezember auf dem CDU-Parteitag zu klären. Ein inhaltsleerer Wahlkampf mit der Kanzler-Versicherung „Sie kennen mich“ wird nämlich diesmal ebenso wenig wie die Beruhigungsparole „Wir schaffen das“ reichen.

politik@fnp.de