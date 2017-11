Kommentar: Missbrauch - Über Gefahren sprechen

Zahlen können einen auch erschaudern lassen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass rund 18 Millionen Minderjährige in Europa von sexueller Gewalt betroffen sind.

Zahlen können einen auch erschaudern lassen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO geht davon aus, dass rund 18 Millionen Minderjährige in Europa von sexueller Gewalt betroffen sind. Das sind auf Deutschland übertragen rund eine Million Mädchen und Jungen, die Opfer von Sex-Verbrechern werden. Um es plastisch zu machen, bedeutet dies, dass es in jeder Schulklasse mindestens ein bis zwei Kinder gibt, gegen die sexuelle Gewalt verübt wurde oder wird.

Und die sexuelle Gewalt gegen Kinder fängt nicht erst bei einem schwerem Missbrauch an. Solche Übergriffe beginnen schon bei einer anzüglich, sexualisierten Rhetorik eines Erwachsenen gegenüber einem Kind. Die meisten Menschen wissen, dass dieses Verhalten nicht tolerabel ist. Doch es gibt auch diejenigen, für die Kinder nur Sexobjekte sind. Diesen dunklen Gestalten macht es das Internet leider immer noch zu einfach. Weitgehend anonym können diese in der vielgepriesenen digitalen Welt ein Eigenleben führen und dort ihr Unwesen treiben.

Bild-Zoom Foto: Dieter Hintermeier

Um sich das Vertrauen von Kindern zu erschleichen, reicht zum Beispiel schon ein simples Online-Spiel, das die Kids an der Konsole oder am PC nutzen. Ein falscher Name und ein „kindgerechtes Alter“ ist in der Anonymität des Netzes schnell erfunden. Damit hat der Täter dann seine „Grundlagen“ für den sexuellen Missbrauch eines Kindes gelegt.

Um diesen Tätern das Handwerk zu legen oder wenigstens zu erschweren, sollten die großen Player im Internet der Sicherheit von Kindern genauso viel Aufmerksamkeit widmen, wie der ständigen Verbesserung ihrer Produkte. Google & Co. und die Konsolen-Giganten Sony und Microsoft sollten aufhorchen, wenn Straftäter ihre Produkte dazu nutzen könnten, um den sexuellen Missbrauch von Kindern vorzubereiten.

Auch die Eltern sind gefordert, diesen Tätern das Leben schwer zu machen. Da ist es notwendig, wenn sie offen, sachlich und ohne Panik mit den Kindern über die Gefahren, die im Internet lauern, sprechen. Und den Kindern sollte klar gemacht werden, dass sie im Falle eines Missbrauchs, in welcher Form auch immer, nie schuld sind, sondern immer der Erwachsene.

politik@fnp.de Bericht auf Seite 3