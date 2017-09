Kommentar: Munition für den Willkürherrscher

Es ist geradezu atemberaubend, in welchem Tempo sich die Abwärtsspirale im deutsch-türkischen Verhältnis dreht. Keine Woche vergeht, in der es nicht zu Festnahmen deutscher Bürger, Schuldzuweisungen, Drohungen, Beschimpfungen von türkischer Seite oder Ähnlichem kommt. Nun wurde am Wochenende nach einem Kurdenfest in Köln der deutsche Geschäftsträger ins Außenministerium in Ankara zitiert. Zum wiederholten Mal. Und der gar nicht mehr geneigte Beobachter hätte den neuerlichen Eklat wohl mit einem genervten Augenrollen quittiert oder als neuerlichen Ausdruck der Hysterie des Erdogan-Regimes abgetan, wenn der Fall dieses Mal nicht etwas schwieriger gelagert wäre.

Dies liegt vor allem daran, dass die Kölner Manifestation vom Verein Demokratische Gesellschaftszentrum der Kurdinnen in Deutschland (NAV-DEM) organisiert wurde. Aber eben diese Organisation steht laut Bundesamt für Verfassungsschutz der Kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe, die wiederum in Deutschland seit 1993 als Terrororganisation verboten ist. Insofern ist es inkonsequent von den deutschen Behörden, eine solche Veranstaltung überhaupt zu genehmigen. Zumal damit zu rechnen war, dass bei dieser Gelegenheit die auch hierzulande verbotenen PKK-Symbole gezeigt werden.

Auf der anderen Seite herrscht in Deutschland Versammlungs- und Meinungsfreiheit – im Gegensatz zu der immer mehr in eine Diktatur abgleitenden Türkei. Und selbstverständlich haben viele Kurden nichts mit Terror am Hut. Daher dürfen die Mitglieder dieser Volksgruppe bei uns per se demonstrieren. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Machthaber am Bosporus die Kurden zu Hause brutal unterdrücken und bekriegen, dass sie demokratische Vertreter wie die Führungsspitze der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP unter fadenscheiniger Begründung ins Gefängnis geworfen haben.

Dies alles muss hierzulande beim Umgang mit den Kurden berücksichtigt und sorgfältig abgewogen werden. Ob man allerdings dabei so weit gehen sollte wie Linken-Vorsitzender Bernd Riexinger, der für eine Aufhebung des PKK-Verbots eintritt, darf zumindest zum jetzigen Zeitpunkt bezweifelt werden. Bei allem Verständnis, ja Wohlwollen für den Widerstand gegen den Autokraten von Ankara: Die PKK ist im Moment Teil des Problems. Eine Demonstration von Sympathisanten wie in der Domstadt zu genehmigen, liefert daher Erdogan und Co. nur zusätzliche Munition für seine Willkürherrschaft und für weitere Entgleisungen gegenüber Deutschland.