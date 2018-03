NPD ausgesperrt: Kommentar: Mut bewiesen

Unsere Demokratie muss sich gegen ihre Feinde zur Wehr setzen. Deshalb war es richtig, dass die Stadt Wetzlar die rechtsradikale NPD daran gehindert hat, sich dort in der Stadthalle zu versammeln. Oberbürgermeister Manfred Wagner bediente sich dabei eines Tricks und berief sich auf die Auflagen: den Versicherungsschutz, den die NPD nicht ausreichend nachgewiesen habe. Der SPD-Politiker hat Mut bewiesen. Denn auf ihm lastete Druck.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Stadt per einstweiliger Anordnung dazu verdonnert, die Halle für die NPD zu öffnen. Die Richter prüfen jetzt, welche Konsequenzen die gegenteilige Entscheidung für Wetzlar hat.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Der Oberbürgermeister kann sich in seiner Entscheidung durchaus auf das Urteil der Karlsruher Richter vom Januar 2017 berufen. Das Gericht hatte es damals abgelehnt, die NPD zu verbieten. Diese sei zwar verfassungsfeindlich, aber zu unbedeutend für ein Verbot, so die Begründung. Gleichzeitig forderten die Richter die Gesellschaft dazu auf, mit allen Mitteln gegen Hetzer vorzugehen. So konnte man den Hinweis von Gerichtspräsident Voßkuhle verstehen, welcher der Politik nahe legte, die NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Das haben Bundestag und Bundesrat mittlerweile auf den Weg gebracht.

Genauso richtig war es, die NPD in Wetzlar zu blockieren. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, und wir sollten es unter allen Umständen verteidigen. Staatsfeinde sollten aber mit Widerstand rechnen. Und sei es mit Hilfe eines verwaltungstechnischen Tricks.

