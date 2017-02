Kommentar: Neid hilft Populisten

Die jüngst bekannt gewordenen Gehalts- und Rentenexzesse im Volkswagen-Konzern haben die Diskussion um eine angemessene Bezahlung von Managern wieder befeuert. Der über den Abgasskandal gestürzte Ex-VW-Chef Winterkorn hat in seiner aktiven Zeit als Vorstandschef bis zu 17 Millionen Euro jährlich verdient. Seit Jahresanfang darf er sich über eine Betriebsrente von über 3000 Euro freuen – täglich. Ist das noch verhältnismäßig? Wohl kaum. Die durchschnittliche gesetzliche Rente, die in Deutschland gezahlt wird, liegt etwa bei der Hälfte – allerdings im Monat, nicht am Tag!

Deutschlands bestbezahlter Bankmanager im Jahr 2015 war der Chef der Aareal Bank. Mit fast 14 Millionen Euro hat ihm der Wiesbadener Immobilienfinanzierer den Abschied versüßt. Zuletzt durften wir uns die Augen über das Abschiedsgeschenk von Volkswagen für Vorstand Christine Hohmann-Dennhardt reiben: Nach nur gut einem Jahr Arbeit als Verantwortliche für Integrität und Recht strich sie rund 13 Millionen Euro ein.

Die Empörung ist groß. Nicht nur an Deutschlands Stammtischen wird geschimpft: Diese Manager und mehr noch die Aufsichtsratsmitglieder, die Gehälter, Boni und Rentenzahlungen absegnen, haben den Bezug zur Realität völlig verloren, so der Vorwurf.

Die SPD will diese aufgeheizte Stimmung nun nutzen, um mit ihrem Vorstoß zur Deckelung der Managergehälter beim Wähler zu punkten. Kanzlerkandidat Martin Schulz hat das Thema auf seiner Agenda weit oben stehen – Stichwort „soziale Gerechtigkeit“.

Doch der SPD-Hoffnungsträger verkennt, dass die gesetzlichen Möglichkeiten beschränkt sind. Eine Obergrenze zu definieren, ist schlicht nicht möglich. Es ist auch nicht die Aufgabe des Staates, die Bezahlung von Managern zu regeln. Für die meisten Arbeitnehmer regeln das Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände. Führungspersonal handelt das Salär in der Regel selbst aus. Da braucht es keine neue Verordnung. Es ist vielmehr eine Frage von Anstand und Moral.

Warum reitet Martin Schulz trotzdem auf dem Thema herum? Er hat sehr schnell begriffen, dass sich aus Neid-Debatten wie dieser politische Stimmengewinne erzielen lassen. Darin unterscheidet er sich leider keinen Deut von all den anderen Populisten in Europa und den USA.