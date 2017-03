Kommentar: Opel: Leidensgeschichte setzt sich fort

Wie geübt Opel-Chef Karl-Thomas Neumann darin ist, auch dann großen Optimismus zu verbreiten, wenn die Lage schwierig ist, hat er gestern wieder bewiesen: Mit GM-Chefin Barra und PSA-Chef Tavares lächelte Neumann gestern um die Wette, während er lautstark in das Hohelied auf den neuen europäischen Champion einstimmte. Und auch die Bundesregierung demonstriert größtmögliche Zuversicht – kurz vor der Bundestagswahl gilt es eben, die Opel-Mitarbeiter in Sicherheit zu wiegen und dabei über die eigene Hilflosigkeit hinwegzutäuschen.

Bild-Zoom Foto: (FNP) Panagiotis Koutoumanos

Dabei muss man nicht über hellseherische Fähigkeiten verfügen, um voraussagen zu können, dass die Zukunft für viele Opelaner alles andere als rosig wird. Denn anders als uns Anhänger einer überholten Mengenlehre weismachen wollen, bedeutet schiere Größe nicht automatisch Erfolg. Opel und PSA sind zwei Massenhersteller, die sich mit ihren Autos mehr oder weniger in der gleichen Preisklasse bewegen und in erster Linie in einem gesättigten europäischen Markt unterwegs sind. Im größten Automarkt der Welt, in China, und dem profitabelsten Markt der Welt, den USA, ist der vermeintliche Champion dagegen auch mit PSA so gut wie gar nicht vertreten. Und die Synergien von 1,7 Milliarden Euro, die der PSA-Chef Jahr für Jahr heben will, sind nun mal nicht allein über Größenvorteile im Einkauf zu realisieren – ebenso wenig wie die operative Rendite von sechs Prozent, die Tavares als Ziel den Opelanern vorgegeben hat. Die sechs Prozent, die PSA schon erwirtschaftet und die dringend notwendig sind für eine internationale Expansion und die hohen Investitionen in abgasfreie Technologien und das autonome Fahren.

So ist absehbar, dass der derzeitigen Charme-Offensive nach dem Ablauf der Opel-Beschäftigungsgarantie Ende 2018 die Kärrner-Arbeit folgen wird. Heißt: neben dem Einkauf auch Marketing und Vertrieb in Paris bündeln, die Modellpalette ausmisten, Überkapazitäten in Produktion und Entwicklung beseitigen. Dabei werden vor allem Opelaner in Deutschland wieder mal um ihren Job bangen müssen – nicht nur weil die hiesigen Werke schlechter ausgelastet sind als im Ausland. Mit dem Werk in Eisenach kann PSA auf Dauer nichts anfangen, weil sich margenschwache Kleinwagen wie der Corsa in Osteuropa günstiger fertigen lassen, wie auch die Franzosen längst zeigen. Die Dieselmotoren-Fertigung in Kaiserslautern ist ebenfalls gefährdet, denn die PSA-Motoren arbeiten heute schon sehr viel sparsamer. Auch das in Rüsselsheim erst vor wenigen Monaten eröffnete Entwicklungszentrum, wo an effizienten Benzinmotoren getüftelt wird, könnte zur Disposition stehen. Schließlich gehört die Zukunft alternativen Antrieben wie der E-Mobilität. Die entwickelt PSA aber zusammen mit seinem chinesischen Großaktionär Dongfeng, um sie in Frankreich zu produzieren. So ist zu befürchten, dass die Leidensgeschichte der vom Schicksal des Bochumer Werks traumatisierten Opelaner noch lange nicht zu Ende ist.

panagiotis.koutoumanos@fnp.de