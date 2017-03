Kommentar: Piloten ziehen Reißleine

Nach mehr als vier Jahren Verhandlungen, 14 Streikwellen und einem wirtschaftlichen Schaden von mehr als einer halben Milliarde Euro haben sich die Lufthansa-Piloten also doch noch der normativen Kraft des Faktischen gebeugt. Und Fakt ist nun mal, dass am europäischen Himmel die Billigflieger mit ihren zumeist äußerst niedrigen Stückkosten zur Norm geworden sind, so dass die Lufthansa da langfristig nicht mithalten kann. Zumindest nicht mit dem üppig ausgestatteten Konzerntarifvertrag (KTV), der vor mehr als 50 Jahren bei der Privatisierung des ehemaligen Staatsunternehmens vereinbart worden war und der den Piloten der Kernmarke Lufthansa sowie der Germanwings neben überaus großzügigen Gehältern auch eine sehr komfortable Übergangs- und Altersversorgung gewährleistet.

Lange hat sich die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) geweigert, substanzielle Abstriche an diesem Vertragswerk hinzunehmen – und hat damit dem Management praktisch keine andere Wahl gelassen, als das Unternehmen außerhalb des an den KTV geketteten Konzern-Kerns wachsen zu lassen. So ist in den vergangenen Jahren die Marke mit dem Kranich geschrumpft und das Ende von Germanwings eingeläutet worden. Zugleich ist die neu entstandene Lufthansa-Billigplattform Eurowings – deren Personalkosten jetzt schon rund 30 Prozent unter denen der Lufthansa liegen – kräftig gewachsen. Inzwischen sind selbst die beiden Lufthansa-Drehscheiben Frankfurt und München keine Schutzgehege mehr für den Kranich: Vor allem um Easyjet Paroli zu bieten, startet und landet Eurowings nun auch in München. Und im Frühjahr 2018 werden deren lila-blaue Flieger auch Frankfurt ansteuern, um den Angriff von Ryanair auf die Lufthansa-Heimatbasis zu kontern. Die nötigen Flieger kommen von Air Berlin und Brussels Airlines. Dann wird die Eurowings-Flotte rund 160 Maschinen umfassen.

Heißt: Die 14 Streikrunden haben den KTV-Piloten überhaupt nichts gebracht. Im Gegenteil: Während sie versucht haben, ihre Besitzstände zu wahren und sich gegen den Umbau des Konzerns gestemmt haben, ist das, was sie schützen wollten, immer kleiner geworden. Und hätten sie gestern nicht eingelenkt, hätte der Kranich noch mehr Federn lassen müssen: Der Vorstand hatte zuletzt gedroht, 2018 weitere 40 Flieger, die ursprünglich für die teure Kernmarke gedacht waren, bei einer Konzerngesellschaft außerhalb des KTV einzusetzen – bei Eurowings, AUA oder Swiss. Dem Vernehmen nach sollte sich gestern der Aufsichtsrat mit diesem Plan befassen. Da haben die VC-Piloten dann doch lieber die Reißleine gezogen. Die Reform der Übergangs- und Rentenversorgung entlastet künftig die Bilanz des Konzern erheblich. Und die vereinbarten Zugeständnisse zur Erhöhung der Produktivität machen die Gehaltserhöhungen mehr als wett, so dass der KTV nicht mehr ganz so teuer ist. Die den KTV-Piloten im Gegenzug bis 2022 zugesagten 325 Maschinen erlauben es ihnen immerhin, den Schaden, den sie angerichtet haben, zu begrenzen, sprich: sicherzustellen, dass die Kernmarke Lufthansa nicht auch noch an den Drehkreuzen neben Eurowings stetig schrumpft.

Vorerst zumindest. Denn inzwischen machen sich immer mehr europäische Billigfluggesellschaften daran, mit neuen, verbrauchsarmen Maschinen auch Non-stop-Langstreckenflüge anzubieten. Setzen sie sich durch, werden die Piloten vielleicht auch schon vor 2022 zu weiteren Zugeständnissen gezwungen sein.

Frieden im Cockpit Lufthansa und Piloten legen Dauerkonflikt bei Lufthansa ohne Streiks – das war für viele Fluggäste kaum noch vorstellbar. Selbst eine Schlichtung schien keine Ruhe mit den Piloten zu bringen. Doch nun ist der Durchbruch gelungen. clearing