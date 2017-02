Kommentar: Polens Interessen

Wie bitte? Angela Merkel wird in Polen freundlich empfangen und vom heimlichen Staatschef Jaroslaw Kaczynski gelobt? Das war vor einem Jahr noch anders. Als die Flüchtlingsfrage die Schlagzeilen bestimmte und Polens konservative Regierung aus Brüssel wegen ihres Umgangs mit dem Verfassungsgericht heftig kritisiert wurde, galt Merkel in Warschau fast als Unperson. Kaczynski machte sie verantwortlich dafür, dass so viele Zuwanderer aus dem islamischen Raum ins christliche Europa kamen und sich die EU in innerpolnische Angelegenheiten „einmischt“.

Bild-Zoom Foto: (FNP) Dieter Sattler

Beide Konflikte bestehen zwar nach wie vor, dennoch werden sie jetzt von einer für Warschau dringenderen Frage überlagert: Ob die EU überhaupt noch zusammenhält und damit Polen und dem Baltikum Schutz gegen Moskau bieten kann. Diese Unsicherheit hat nicht nur mit dem Brexit sowie dem unvorhersehbaren Wahlausgang in Frankreich und den Niederlanden zu tun. Sondern auch viel mit dem neuen US-Präsident Trump, den Kaczynski wegen seines autoritären Gestus zwar fast naturgemäß schätzt. Andererseits aber droht Trump, Europa die schützende Hand Amerikas und der Nato zu entziehen und versteht sich aus polnischer Sicht gefährlich gut mit dem russischen Präsidenten Putin.



Vor diesem Hintergrund sieht Kaczynski Merkel als die einzige, die Europa zusammenhalten kann und traut ihr auch mehr über den Weg als ihrem Kanzlerkonkurrenten Martin Schulz, den er für den Inbegriff des verhassten bürokratischen Europa hält.



Was übrigens auch zu einem möglichen innenpolitischen Problem für Schulz hinführen könnte: Vielen, die ihn jetzt als potentiellen Erneuerer feiern, ist gar nicht klar, dass er teilweise noch stärker für jene Europapolitik steht, die sie ablehnen, als Merkel selbst. Kaczynski ist alles andere als dumm und hat gestern nicht zufällig den umstrittenen deutschen Staatsrechtler Carl Schmitt zitiert, der die Welt strikt in nationale Interessen aufteilt. Im Moment scheint Merkel als die einzige, die Europa zusammenhalten kann, Polen am meisten zu nutzen. Deshalb wird sie freundlich behandelt. Aber auch die Kanzlerin hat verstärktes Interesse an Polen. Denn angesichts der Schwäche anderer größerer EU-Länder, wozu auch Italien zählt, braucht sie Bündnispartner.

Doch mit Kaczynski wird es nicht einfach, eine Partnerschaft zu schmieden, die über Formelkompromisse hinausgeht. In der Flüchtlingsfrage sind die Standpunkte grundverschieden. Kaczynski bemängelt zwar zurecht die etwas naive grenzenlose Solidaritätspolitik Merkels, will aber am liebsten gar niemanden aufnehmen, was kaum mit europäischen Werten vereinbar scheint. Außerdem ist er wie der Ungar Orban trotz aller teilweise berechtigten Kritik an einer europäischen Elitenpolitik, die zu wenig auf die einfachen Menschen achte, Verfechter einer eher autoritären „illiberalen Demokratie“.

Da gilt das Motto: The winner takes it all (Der Sieger nimmt sich alles). Das klang zwar bei Abba gut, ist aber als politisches Prinzip mit der westlichen Demokratie unvereinbar. Hier muss der Wahlverlierer die faire Chance behalten, beim nächsten Mal zu gewinnen.

dieter.sattler@fnp.de