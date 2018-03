Kommentar: Puigdemont - Gefangen in der Sturheitsspirale

Da haben uns die Spanier ja eine schöne Suppe eingebrockt: Deutschland hat mit Carles Puigdemont seinen ersten politischen Gefangenen. Zumindest behaupten das die Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung sowie ihre Sympathisanten, die es auch hierzulande gibt – wie die nach einem eigenen Staat strebende Bayernpartei. Das aber ist, mit Verlaub, Blödsinn. Und das nicht nur, weil Rudolf Augstein nebst der anderen „Spiegel“-Redakteure, die Anfang der 60er-Jahre wegen angeblichen Landesverrats im Gefängnis saßen, quasi politische Gefangene waren.

Bei Puigdemont handelt es sich hingegen um einen Separatistenführer, der versucht hat, Katalonien aus dem spanischen Staatsverband herauszulösen. Und zwar nicht auf legalem Weg wie vor ein paar Jahren die Schotten, sondern mit eklatanten Gesetzesbrüchen und entgegen zahlreicher Gerichtsverbote. Ob es sich dabei um Rebellion handelt, sei dahingestellt. Schließlich verlangt der Strafbestand den Einsatz von Gewalt. Das lässt sich in Katalonien nicht erkennen.

Dennoch gibt es eine rechtsstaatliche Ebene, auf der sich Puigdemont und Co. verantworten müssen. Zu lange haben sie agiert, als ob sie außerhalb des Gesetzes stehen würden, haben dabei wahrscheinlich auch öffentliche Mittel veruntreut. Dass Deutschland den per Haftbefehl Gesuchten festgenommen hat und eine Auslieferung prüft, ist daher rein formalrechtlich völlig in Ordnung, ja notwendig.

Unabhängig von den Rechtsverstößen ist der Fall Puigdemont jedoch ein Politikum mit einer Dimension, die über die spanischen Grenzen hinausreicht. Es geht darum, wie Madrid auf den Willen vieler Katalanen reagiert, die seit Jahren die Nase voll haben vom spanischen Zentralstaat. Und es geht zugleich darum, wie in vielen Ländern die Gesellschaften immer mehr zersplittern und nationale oder regionale Egoismen zunehmend nach oben schwappen. Beides erfordert eine Politik des Augenmaßes, ein Aufeinanderzugehen und ein Bemühen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

In Spanien, diesem vermeintlichen Musterland an Demokratie, ist dies jedoch nicht der Fall. Das gilt für die Separatisten, die in ihrem Wolkenkuckucksheim gefangen zu sein scheinen und auch nicht zur Kenntnis nehmen wollen, wie sehr sie das Klima im Land und in der Region vergiftet haben. Daran hat sich bedauerlicherweise auch nach der vorgezogenen Regionalwahl im Dezember nichts geändert.

Aber auch Ministerpräsident Rajoy und die Justiz haben sich nicht mit Ruhm bekleckert. Statt den Dialog zu suchen respektive sich zurückzuhalten, gehen sie mit aller Härte gegen die Separatisten vor und versuchen, das Problem einzig juristisch zu lösen. Genau damit leisten sie ihrem Ziel, unverantwortlichen Politikern wie Puigdemont die Legitimation zu entziehen, einen Bärendienst. Deutschland und die EU sind nun mittendrin in dieser Spirale der Sturheit.

