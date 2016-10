Kommentar: Reifeprüfungen bestanden

Es gab nicht wenige Unken in Frankfurt, die argwöhnten, der Eintracht könnte nach dem langen, wunderbaren Spätsommer zumindest rein fußballerisch ein ziemlich düsterer Oktober bevorstehen. Zumal gleich am Ersten des Monats die Reise nach Freiburg zu einer der bislang seltenen Enttäuschungen seit dem Bundesliga-Neustart führte – und lauter vermeintlich schwere Herausforderungen warteten. Tatsächlich aber herrscht auch vier Wochen später rund um die Eintracht ein inzwischen ziemlich stabil scheinendes Hoch. Noch immer schlägt sich die Mannschaft von Trainer Niko Kovac viel besser, als man das vor der Saison hätte vermuten können. Und sie hat gerade im Oktober nebenbei schon die eine oder andere Reifeprüfung bestanden.

Den großen Bayern mit Mut und Leidenschaft, Geschick und auch ein wenig Glück einen Punkt abgetrotzt, die Hamburger Schwäche souverän ausgenutzt, und zu guter Letzt sich im Gladbacher Borussia-Park noch einen nicht selbstverständlichen Zähler verdient, mit der richtigen Taktik und dem richtigen Temperament – das waren reife Leistungen, die auch als Ausdruck bemerkenswerter Fortschritte unter Kovac taugen.

Die Eintracht trägt damit ihren Teil bei zu einem Aufschwung einiger Vertreter aus der traditionellen Mittelschicht. Gespannt darf man auf den nächsten Samstag sein, wenn der 1. FC Köln zu Gast im Stadtwald ist und zwei Clubs aufeinander treffen, die in ihrer Geschichte wie in der aktuellen Entwicklung eine Menge gemeinsam haben. Ob beide auch im Mai noch von so weit oben grüßen? Zuzutrauen ist es ihnen, die Saison freilich ist noch lang. Und die Eintracht ist gut beraten, einen Schritt nach dem anderen zu nehmen, von Spiel zu Spiel zu schauen. Oder eben von Monat zu Monat. „Der Oktober war gut“, durfte Kovac zu Recht bilanzieren. Und anfügen: „Der November kann kommen.“