Kommentar: Rettungsgasse - Die Deppen dingfest machen

Wer viel mit Auto, Lkw oder Motorrad unterwegs ist , erlebt auch viel. Positives wie die Menschen, die einen trotz ihrer Vorfahrt in den fließenden Verkehr lassen. Oder die trotz grüner Ampel nicht noch in eine Kreuzung reinfahren, die schon dicht ist.

Es gibt aber auch viel Negatives. Raser, Drängler, Egoisten. Typen, für die rote Ampeln nur Farbpunkte sind. Die die Busspur zu ihrer eigenen Freifahrtbahn machen. Denen egal ist, ob am Zebrastreifen jemand über die Straße will.

Dazu gehört auch die Rettungsgasse. Oder vielmehr die Unsitte, bei Stau keine zu bilden. Dabei ist die juristische Grundlage in Paragraf 11 der Straßenverkehrsordnung eindeutig definiert: „Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, müssen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußerst linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung eine freie Gasse bilden.“

Die Regelung soll auch ein auf deutschen Straßen allzu bekanntes Verhalten verhindern: Kaum ist ein Rettungswagen durch die Rettungsgasse gefahren, drängen die Verkehrsteilnehmer in die Lücke zurück. Dabei folgen in der Regel noch weitere Einsatzfahrzeuge, die ebenfalls eine Gasse benötigen.

Was hilft? Die meisten Autobahnen und viele Außerortsstraßen verfügen über einen Stand- oder Pannenstreifen. Dieser darf in der Regel nicht befahren werden. Zur Bildung einer Rettungsgasse dürfen Sie jedoch mit der Hälfte Ihres Fahrzeugs in den Seitenstreifen hineinragen. Die Aktion der Landesregierung mit den Radiosendern FFH und des HR sowie Aufkleberaktionen haben die Menschen nicht nur sensibilisiert, sondern auch das richtige Verhalten erklärt. Gut ist auch, dass die hessische Polizei nun verstärkt Videoaufzeichnungen macht, um die blockierenden Deppen dingfest zu machen.

Das Strafmaß ist ja bereits erhöht worden: Rettungsgassen behindern kostet seit vergangenem Oktober bis zu 320 Euro samt zweier Punkte in Flensburg und einem Monat Fahrverbot. Das reicht aber offenbar als Abschreckung noch nicht. Bei unseren Nachbarn in Österreich kostet das Blockieren des Rettungswegs bis zu 2180 Euro. Das tut zwar sicher mehr weh. Langt aber nicht. Die Blockierer von Rettern müssten den Führerschein mindestens ein halbes Jahr verlieren. Ihnen sollten Fotos von Unfallopfern gezeigt werden, für die jede Hilfe zu spät kam. Nur drastische Maßnahmen verändern das Bewusstsein. Jedem, der heute eine Rettungsgasse blockiert, muss klar sein, dass er selbst verunglückt. Und dringend Hilfe braucht.

