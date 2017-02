Kommentar: Roaming - Ein Meilenstein

Die EU darf sich auf die Schulter klopfen. Denn was die Gemeinschaft auf den Weg gebracht hat, ist ein Meilenstein in der Geschichte der Europäischen Union und ein greifbares Symbol für seine Bürger, was sie erreichen kann.

Die EU darf sich auf die Schulter klopfen. Und zwar ohne jede Ironie. Denn was die Gemeinschaft auf den Weg gebracht hat, ist ein Meilenstein in der Geschichte der Europäischen Union und ein greifbares Symbol für seine Bürger, was sie erreichen kann. Sicher, es hat gedauert. Zehn Jahre mussten die Verbraucher warten. Aber in diesem Fall hat es sich gelohnt. Die Roaming-Gebühren fallen endgültig. Gleichzeitig sind Maßnahmen getroffen worden, die Verbraucher vor steigenden Preisen in ihren Heimatländern schützen. Der Wettbewerb bleibt nicht nur erhalten, sondern wird durch die Deckelung der Großhandelspreise zwischen Providern auch noch angestachelt – wohl zum Vorteil der Kunden.

Bei allem Lob darf sich die Union nun aber nicht von dem gerade erzielten Erfolg blenden lassen. Denn von dem geplanten digitalen Binnenmarkt ist die Gemeinschaft noch weit entfernt. Das gilt nicht nur für die Telekommunikation, wo Landesgrenzen nach wie vor ein Telefonat mitten im Gespräch abreißen lassen. Sondern auch für in den vergangenen Jahren stets stärker genutzten Dienstleistungen wie Online-Streaming von Filmen. Weil es hierfür noch keine europaweite Regelung gibt, können Anbieter ihre Inhalte an das Land, in dem der Kunde den Vertrag geschlossen hat, binden. Im Urlaub oder bei einer Dienstreise muss der Nutzer ohne Filme auskommen, obwohl meist monatliche Beiträge verlangt werden.

Auch der Onlinehandel entwickelt sich nur schleppend. Aus Italien im Internet etwas zu bestellen, bleibt für Kunden oft ein teures Vergnügen – entweder wegen hoher Versandkosten oder aber wegen unterschiedlicher Preise und Angebote. Ein weiteres Problem ist das nach wie vor nicht geregelte Urheberrecht für digitale Inhalte. Die Gesetzgebung datiert aus Zeiten, in denen das Internet noch keine große Rolle spielte.

In eben diesen Bereichen kann es sich die EU aber nicht leisten, zehn Jahre ins Land ziehen zu lassen. Gerade im Digitalen entwickeln sich ständig neue Möglichkeiten. Doch die Gemeinschaft ist Gefangene ihrer eigenen schwerfälligen Gesetzgebung, blockiert sich immer wieder selbst. Das muss sich ändern, will die Europäische Union auf dem Markt der Zukunft mitspielen, statt nur Zuschauer zu sein.